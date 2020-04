Opinión 24-04-2020

¿Dónde se fue mi barrio?





Hace frío, mucho frío

Flores, rezos, alguien llora,

¿Quien murió ? ¡ no sé !

¿ Dónde estoy ?

Me nublan tiempos idos;

mi calle empedrada, y el cite donde vivo

los cabros de ayer y el silbido del barrio

pà juntar la pichanga, chapoteando en la tierra

con pelotas de trapos, soñando ser crack,

de aquellos bien caros. ¿Dónde han ido?

No está nuestra esquina, de cantos, de penas y alegrías,

que daban vida al barrio,

las conversas , los cuentos, groserías, chascarros y amoríos.

No hay travesuras de cabros, ni gran vocerío.

¿Por qué se fueron todos?,

No escucho cascos chispeando en las piedras,

el bello poema que no tiene olvido.

el pan, el pan, caserita, llego el pan.



¿Dónde se fue mi barrio?

El boliche de la esquina, el chinchel, del Juan.

¿ Con quién conversar ? Menos mal, mi señora,

La veo por esta ventanilla,

que linda, que guapa, aunque pálida y llorosa,

la voy abrazar y besarla, por siempre es mi novia,

no la puedo alcanzar, tan cerca, tan lejana.

No sonríe. ¿Por qué reza? ¿Por qué llora?.





(Oscar Mellado)