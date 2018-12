Nacional 08-12-2018

Dos chilenas integraron jurado para ranking de prestigioso diario británico que eligió a las 100 mejores futbolistas de 2018

El prestigioso diario británico The Guardian se unió este año a The Offside Rule -un sitio fundado por tres locutoras femeninas que comentan fútbol desde el punto de vista de las mujeres-, para elaborar el ranking de las 100 mejores futbolistas de 2018. Para concretar el listado, un total de 72 expertos en fútbol -jugadores, entrenadores, periodistas, etc.- de todo el mundo fueron invitados a ser parte del jurado. Así, 34 especialistas de Europa, 14 de América del Norte y Central, 11 de Asia, siete de América del Sur y seis de África, debieron elegir a las mejores futbolistas de entre una lista de 500 jugadoras de ligas de todo el continente. "Les pedimos a nuestros jueces que cada uno eligiera 40 nombres y ordenara su selección de 1 a 40, correspondiendo el número 1 a quienes ellos consideraban como la mejor futbolista mujer del mundo de este año", explicó el medio británico, que ayer dio a conocer la lista de los 72 jueces que participaron y entre los que figuran dos chilenas. "Fue bien entretenido", dijo a Emol la comentarista Javiera Court, quien junto a la ex seleccionada Iona Rothfeld fueron contactadas para formar parte de la iniciativa. Court afirmó que no sabía que The Guardian publicaría el listado de jueces, por lo que se sorprendió cuando se enteró a comienzos de esta semana. "Yo llevo hartos, hartos años siguiendo el fútbol femenino y un reconocimiento así es poco esperado. Que de Londres lleguen a tener mi contacto y me pregunten mi opinión respecto al fútbol femenino mundial, es muy lindo", señaló Javiera. La comentarista es una fanática del fútbol y de hecho jugó como profesional en Osorno del 2008 al 2010, año en que el equipo cayó de Primera B a Tercera División y el plantel femenino no pudo seguir usando el nombre.