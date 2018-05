Crónica 04-05-2018

Dos décadas junto a la primera asociación regional lechera del país

Los lecheros del país conmemoramos un verdadero hito; el 20° Aniversario de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche FG), gremio que se fundó el 20 de marzo de 1998 en la tradicional Agroexpo de San Carlos, y que en la actualidad agrupa a los agricultores que realizan esta noble actividad desde Casablanca, en la zona central, hasta la Isla Grande de Chiloé, en el sur.

Con emblemáticos emprendimientos lecheros que permiten dar vida y trabajo en las zonas rurales tanto a nivel regional como provincial, la actividad gremial de la zona también ha sido relevante dentro del proceso de formación y consolidación de nuestra Federación. En efecto, los lecheros locales han desempeñado un rol activo a través de la Asociación de Productores de Leche de Linares (Aproleche Linares), la que se constituyó un 27 de mayo de 1981, siendo así la primera asociación regional de lecheros y que por más de dos décadas ha sido presida por el reconocido agricultor, Raúl Droghetti López, quien hoy es además segundo vicepresidente de Fedeleche.

De aquel momento pretérito, y al citar el relato del propio Raúl Droghetti en el libro: “Los 15 años de Fedeleche: La historia del gremio lechero relata por sus protagonistas”, debido a todos los problemas que se arrastraban con los grandes conglomerados, los productores se dieron cuenta que asociándose a través del gremio era la única forma de hacer fuerza y ser capaces de afrontar lo que sucedía. De este modo en Linares, donde nunca antes una planta lechera había vivido una movilización se hizo. Esto en una ex unidad fabril de Soprole, y donde los lecheros locales junto a colegas de otras regiones de más al sur se apostaron a sus afueras con una cantidad no menor de participantes. Desde ese entonces, el movimiento gremial empezó agarrar cuerpo, y tanto las autoridades de esa época como las mismas empresas debieron considerar a los agricultores en la discusión de las normativas que regulen su actividad y en las condiciones que se establecen para su desarrollo.

En otra palabras, los lecheros por el peso especifico que implica un gremio unido y representativo, abrieron el dialogo y la búsqueda de acuerdos, no obstante, situaciones de abusos, apremios y una evidente falta de competencia en el mercado de compra de leche cruda, derivaron en nuevas movilizaciones y a ejecutar una serie de acciones legales que han tenido como único objetivo defender y garantizar el desarrollo de la producción lechera en Chile. No podemos obviar que el mal funcionamiento del mercado pone en jaque el esfuerzo de toda una vida de miles de agricultores, quienes de forma individual no logran hacer reaccionar a las industrias respecto a sus justos planteamientos.

Desafortunadamente este tipo de hechos se han seguido verificando con el tiempo, implicando la sistemática desaparición de pequeñas, medianas, pero también de grandes lecherías. Imagínese si Aproleche Linares y luego Fedeleche no se hubieran constituido, seguramente la situación lechera país sería bastante más precaria.

En este sentido, es deber consignar algunas iniciativas que se han implementado para enfrentar “la problemática lechera”. Así, en el ámbito de la defensa sectorial se lograron aplicar dos salvaguardias y una relativa a derechos compensatorios. En materia de transparencia, se implementó el Sistema Nacional de Muestra y Contramuestra como garante del proceso de muestreo de la leche cruda y la publicación de las pautas de precio. Además, nos opusimos a la fusión entre Nestlé y Soprole ante el alto grado de concentración que existe en el mercado, mientras hoy impulsamos una modernización del sistema de defensa comercial junto con un perfeccionamiento en la normativa de rotulado y etiquetado de los lácteos importados, dos aspectos sensibles para el sector.

En la celebración de los 20 años de Fedeleche queremos realzar el aporte de todos aquellos que han sido parte de la historia lechera de nuestro país y en particular de esta tradicional zona agrícola que ha marcado un camino y una trayectoria que en el ámbito productivo y gremial. Pensamos que a través de Aproleche Linares y posteriormente Fedeleche, nos hemos ganado un prestigio a puro sudor, un prestigio de gente seria que defiende lo justo para nuestros productores.



(Rodrigo Lavín, presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche)