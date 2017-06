Deporte 07-06-2017

Dos figuras escolares se proyectan en el baloncesto de Cauquenes

Una intensa jornada de básquetbol en categoría sub 14 se vivió el fin de semana en el polideportivo Aquiles Rodríguez de la comuna de Cauquenes.

En los encuentros se enfrentaron cuatro equipos de básquetbol: Fénix de la comuna de Cabrero; Colegio San José de Parral; C.D. Linares MYT y la Selección sub 14 de la comuna de Cauquenes.

La jornada de básquetbol se desarrolló gracias a la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Cauquenes.

Emilio Escobar, director técnico de la selección sub 14 cauquenina, destacó el compromiso y capacidad de juego que tiene cada uno de los jugadores.

Cabe señalar que la selección de Cauquenes cuenta con figuras que se proyectan en el deporte del baloncesto, destacando a los jugadores: José Tomás González y Benjamín Gutiérrez, ambos estudiantes del liceo Inmaculada Concepción de la capital provincial y quienes son piezas claves junto al destacado equipo que integran alumnos de otros establecimientos educacionales.