Política 03-02-2019

Dos funcionarios de Vialidad del Maule fueron formalizados por graves delitos de corrupción.

En audiencia judicial fueron formalizados dos funcionarios de la Dirección de Vialidad de Talca, dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), por falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa. “El Juzgado de Garantía de Talca fijó un plazo de investigación de dos meses a contar de esta fecha. Los imputados arriesgan penas que parten desde los tres años y un día, y podrían llegar a los 10 años, sin perjuicio de eventuales modificatorias que podrían correr a favor de los dos funcionarios, si es que son condenados”, explicó el abogado querellante Iván Vidal Tamayo, quien representa a los dueños de la empresa Constructora Cónsul S.A.

Los antecedentes que existen en manos de la Fiscalía de Talca, darían cuenta de malas prácticas de los funcionarios Andrés Carrasco y Javier Gutiérrez, éste último ex Jefe del Dpto. de contratos del Departamento de vialidad de Talca. Los imputados habrían incurrido en graves faltas éticas en perjuicio de la empresa Constructora Cónsul S.A. a cargo de obras de mantención de unos caminos en Cauquenes, actuando con dolo al tomar decisiones para favorecer a una empresa en perjuicio de otra, a sabiendas de que se trataba de una decisión injustificada.

En una declaración cargada de acusaciones que interpelan a la clase política, Anfavial, la asociación de funcionarios de vialidad de Talca, asegura que los hechos especialmente, en la región del Maule no son aceptables. “Que una institución perteneciente al Estado sea capturada por grupos de poder e intereses, no es aceptable. Sabemos que es un “panal”, donde se enquistaron estos grupos para enriquecerse ilícitamente con dineros de todos los chilenos; algunos son: altas autoridades políticas, empresas constructoras, consultoras, asesoras prepotentes e inoperantes y funcionarios públicos directivos”, agrega la declaración.