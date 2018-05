Opinión 10-05-2018

Dos hermanos

Ganándose la vida como amansador había venido allegándose a su tierra, encostrada, resquebrajada, seca. Los trigos, tirada ya la espiga, arrebatados, venían vanos; los cardos, florecidos antes de tiempo, esparcían por el aire sus deshilachadas cartas, de incierto destino.



El paisaje, parecía escurrirse en el vaho caluroso que impregnaba los espacios. En tanto su figura se estiraba por el largo camino, como queriendo huir del sol de la media tarde.



Al llegar al familiar “Callejón De Las Amansas”, con emoción se sacó el quepis deteniéndose frente a un santito, resguardado en el labrado hueco de un viejo roble.



Se ladeó en la montura Rosendo y, respetuosamente, dejó caer un par de cobres en el tacho junto a la imagen. Luego, tras hacer una presurosa señal de la cruz, presionó levemente con los espolines los sudados ijares de la bestia y unas tenues nubes de polvo, como pequeñas fumarolas, se levantaron al reiniciar el viajero su marcha.



Atrás quedaban las largas campañas en la soledad del desierto, allá en el norte, las que levitaban en su mente, con el enrarecimiento arenoso de un áspero sueño conviviendo con la realidad.



Al poco andar, entrelazado en el bochorno, como difusa reverberación, apareció parpadeando el rancho de su nostalgia. El tiempo y la distancia se habían esfumado; era el continuar de una conversación tras una pausa.



De cada cara, de cada rincón, arrastraba los recuerdos, como si fuese enrollando un lazo tejido de imágenes que le iban envolviendo.



Pero como un imán que va atrayendo las partículas diseminadas en el aire, a estos retablos se le fueron entrelazando sombríos sucesos que acechaban en la penumbra, los que sin necesidad de palabras empezaron a enrarecer el aire que respiraba Pedro, su hermano menor, pasadas las emociones del reencuentro.



En ausencia de Rosendo, Pedro era la admiración y el temor de todos. En el horizonte sólo se reflejaban sus deseos; del hermano ido no quedaba más que la reminiscencia fugaz de algo sombrío y cenagoso empantanado en el pasado, que ahora emergía de la ciénaga, con la fuerza de lo oculto, en el recuerdo de las veces en que había sido humillado por la suficiencia de su hermano mayor.



El arrojo, las penurias, el abrirse paso en las batallas, todo se agrandaba en las entrecortadas palabras y frases sin terminar del recién llegado.



Los padres, viejos campesinos, le miraban casi sin comprender y con el

recelo que aún evocaba el uniforme, al recuerdo de las temidas levas que arrastraban a su paso la juventud, a desangrarse en lejanas e ignoradas tierras.



A la novedad, ralos al principio, como gotas de agua tras los primeros deshielos, dejando de lado su carácter de natural reservado, comenzaron a llegar los vecinos, toscos labriegos, calmos, de franca intención.



Algunas garrafas aparecieron, llenando con su gorgoteo gruesos y verdosos vasos. El turbio pipeño, que juega con los pareceres, comenzó a hacer su efecto; las lenguas se fueron soltando, los recuerdos afluyeron y las puyas también.



Asomó una guitarra y no faltó el que trajo a cuento payas alusivas a pasados abusos y prepotencias ocultas en recónditos rencores. El hermano menor, si bien no había ido a las campañas, también tenía su historia cabal que contar, mas ésta no tenía el mágico cautivo de lo desconocido. La comparación vino sola y el desafío no tardó en llegar.



Los codos se apoyaron en la mesa, con las manos entrelazadas levantadas al cielo. Despertaba el oscuro juego de poder de la niñez que dormitaba acunado por dos voluntades, arropadas con la debilidad del resentimiento la una y con la arrogancia la otra. El ayer se había vuelto hoy y el hoy se cargaba de futuro dolor.



El hierro de las armas parecía haberse fundido en los brazos del ex soldado quien, sin menguar un instante, con lenta seguridad, aplastó el dorso de la mano derecha de Pedro contra la rústica tabla de roble.



Risotadas y alaridos perforaron la noche. Tornó a rasgar la guitarra y el verseo no le aflojó. Quedaron cara a cara los dos hermanos. Los rostros abotagados por el alcohol fueron expandiéndose y una planicie etérea se extendió allanando la conversación de Rosendo y Pedro.



Pero a la par, entre los asistentes, cundían las rimas cantándole las nuevas al tanto tiempo ausente, intercalando punzantes alusiones al reciente reto, lo que hacía congestionarse más el ya sanguíneo rostro del hermano menor.



Al apuntar el sol sus primeros albores, la fiesta empezó a declinar yéndose algunos cantando y, otros, barboteando enmarañadas frases hasta quedar en silencio, desperdigados ya en una acequia, ya junto a las moras o tirados como fardos en un potrero.



Con los vecinos se fue la zalagarda y en el rancho se hizo la quietud, quedando solos los hermanos, sentados frente a frente, sumidos en mudas confidencias, envueltos por los rumores del amanecer.



Las remembranzas, las impresiones del retorno, la adormecedora dicha de estar en su hogar, llevaron lentamente la cabeza de Rosendo sobre sus brazos, cruzados encima de la mesa, no tardando la respiración en tornarse acompasada, en una entrega que quizás ya tendría olvidada en su vida de continuos sobresaltos y desconfianzas que ahora se detenía traspasada en un ensueño infinito.



Pedro, tras torpes movimientos, comenzó a incorporarse, mientras la sanguinolenta mirada, se le confundía con la purpúrea mancha en que desaparecía la hoja del cuchillo el que, contrastando con sus inseguros movimientos, arrancó de un tirón seco y preciso.



Lentamente, restregó ambos bordes en el pantalón y con bamboleantes pasos se dirigió al corral, mientras en su enturbiado pensamiento se agolpaban los balidos del cordero que iba a carnear para el velorio.



(Manuel Antón)