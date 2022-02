Crónica 13-02-2022

Dos municipios del Maule demandan más recursos al Gobierno ante escases del test de antígenos



La alcaldesa de San Clemente, María Inés Sepúlveda, y funcionarios de la salud primaria expresaron su preocupación por la situación sanitaria de la comuna, ante el aumento de casos positivos de Covid-19 y la falta de unsumos para poder detectarlos.

Además, realizaron un llamado a las autoridades, colicitando apoyo a raíz del panorama actual.

"La situación es de una emergencia total, estamos con bastantes casos hoy día, mucho contagio y la situación ha ido avanzando y lo peor de todo es que no contamos con el respaldo a nivel de Gobierno, que nos entreguen los apoyos económicos para poder salir en ayuda de muchas familias acá en la comuna de San Clemente", precisó la jefa comunal.

Al llamado se sumó el alcalde de Pencahue José Miguel Tobar, quien a través del Departamento de Salud municipal informó a la población local que desde el mediodía de este viernes no dispone de test de antígenos para la detección del Covid-19 en la urgencia del cesfam de la comuna.

Lo anterior se debe al fuerte incremento en la demanda constatado desde que se modificó el criterio de definición de caso positivo.

Según lo comunicado por las autoridades regionales de salud la falta de dicho insumo se atribuye a un quiebre de stock a nivel nacional.

"Si no tenemos el apoyo del Gobierno a nivel central, muy poco podemos hacer, porque nuestros recursos están resguardados para situaciones puntuales, entonces tal como el año pasado se inyectaron recursos para la situación Covid, este año necesitamos que ellos con suma urgencia, a pesar que estemos en época entre comillas de vacaciones, no debemos olvidar que nuestra principal obligación con la comunidad y la ciudadanía es entregar los recursos necesarios y suficientes para poder salir adelante con esta pandemia", concluyó la alcaldesa de San Clemente.