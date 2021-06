Nacional 13-06-2021

Dougnac critica a funcionarios que tienen "bloqueadas" 27 camas en el Barros Luco: "Anteponen intereses personales"



La Región Metropolitana tiene un 98% de camas UCI ocupadas. Es decir, quedan solo 41 disponibles en toda la red asistencial de la capital. Un registro que preocupa a las autoridades.

ás aún ahora que un grupo de funcionarios de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud tiene "bloqueadas" 27 camas en el Hospital Barros Luco. Los que están movilizados alegan que les tiene prohibidas las vacaciones, los días administrativos y feriados compensatorios. Ante esto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, criticó la medida. "Lamentamos enormemente que un grupo de funcionarios tan reducido no comprendan la difícil situación y antepongan sus intereses personales a los de los pacientes que hoy más que nunca requieren de su trabajo, apoyo y compromiso". En el balance del Minsal de este domingo, la autoridad sanitaria agregó que "entendemos que se han hecho todo tipo de negociaciones, de mesas de trabajo, se ha intentado llegar a acuerdo, pero sin embargo aparantemente hay una actividad bastante negativa de este grupo bastante reducida de trabajadores". Eso sí, Dougnac aclaró que "afortunadamente si bien han impedido funcionamiento de un número de camas, no son críticas, más bien básicas, pero todas las camas en este minuto son necesarias". Cerró con que "no disponer de 27 camas, aunque no sean de alta complejidad, dificulta el trabajo de todo el equipo. Impide que pacientes de mayor complejidad vayan desencalando hasta llegar a estas camas más sencillas".