Crónica 15-07-2018

Dr. Enrique Paris, ex presidente del Colegio Médico Discuten sobre cuidados críticos y toxicología en el Maule

En el marco de la tercera versión del Programa de Especialización en Cuidados Críticos del Adulto de la Universidad Católica del Maule.

Uno de los referentes en el ámbito toxicológico en Chile, el Dr. Enrique Paris, ex presidente del Colegio Médico, estuvo en la Universidad Católica del Maule (UCM) para exponer sobre la importancia de esta temática y el contexto histórico, como profesor invitado de la Especialización en Cuidados Críticos del Adulto (ECCA) de la UCM.

Paris, fundador del Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, compartió su experiencia con los estudiantes en Talca.

El doctor Paris comenzó realizando un contexto histórico del tema, recordando al destacado médico suizo Paracelso, quien para muchos inició la toxicología moderna.

“Todo es veneno y nada es veneno, la dosis hace el veneno. Si por ejemplo tomas un paracetamol no te va a pasar nada, pero si te tomas cuarenta tabletas vas a tener una falla hepática. Lo que quiere decir que la toxicidad depende de la dosis”, explicó Paris.

“Agradecer su presencia y su apoyo siempre, tiene muy buena predisposición con enfermería y con la UCM, estamos muy agradecidos”, comenzó indicando la Dra. Paula Ceballos, directora del ECCA y académica de la Facultad de Ciencias de la Salud UCM.

El doctor Paris, quien es intensivista pediatra, aseguró que “En el embarazo es la única instancia donde la dosis no tiene nada que ver con el veneno, es decir, una dosis mínima puede afectar al feto… Cualquier virus que ataque al niño o niña en el primer trimestre del año le va a hacer daño, con los tóxicos pasa lo mismo, por lo tanto, se debe tener mucho cuidado con los medicamentos que se le da a las madres en el embarazo”, dijo.

Finalmente, Paris hizo alusión al nacimiento de una nueva rama de la pediatría, la ambiental, que “Justamente relaciona las alteraciones del medio ambiente, como es el caso de los pesticidas acá en la séptima región”, aseguró a los presentes, invitándolos a siempre como equipo de salud conocer y evaluar el contexto tanto laboral y personal de los pacientes que llegan a los centros asistenciales antes de medicar.