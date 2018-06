Crónica 15-06-2018

Dr. Matthias Piesche lidera investigación en la UCM: En el Maule buscan vacuna para combatir el cáncer

Resultados fueron expuestos en el Congreso Latinoamericano de Oncología Molecular, organizado por la Universidad de Chile.

Apoyado por el Programa Oncológico de la Universidad Católica del Maule (UCM) y el laboratorio de investigaciones biomédicas, el investigador, quien se desempeña como académico de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios, trabaja en un innovador proyecto que busca eliminar tumores cancerígenos sin necesitar intervenciones quirúrgicas para extraerlos.

Este vanguardista estudio, consiste en crear una vacuna con células de los mismos tumores, explicó el científico de profesión biólogo y Doctor en Inmunología, especialista en inmunoterapia.

“El problema que existe hoy es que eliminar un tumor con quimioterapia o radioterapia es que se inhibe el sistema inmune y no es efectivo en todas las células cancerígenas, las que se van haciendo cada vez más resistentes y siguen creciendo”, señaló el Dr. Matthias Piesche, quien luego agregó que “Mi objetivo es combinar el tratamiento tradicional con una vacuna active el sistema inmune y elimine a las células cancerígenas que sobrevivieron a las terapias”, sostuvo.

“Esta idea -continuó-, se inició aproximadamente hace cuatro años, cuando estaba terminando mis estudios postdoctorales en Harvard, pero en ese tiempo no tenía dinero como para realizar la investigación. Cuando llegué a la UCM el año pasado (inicios de 2017), me fue posible comenzar a trabajar mi idea, gracias al apoyo del Programa Oncológico que tiene la Universidad y gracias al apoyo que recibí del laboratorio de investigaciones biomédicas”, indicó.

Contrario a lo que se podría pensar, el especialista en inmunoterapia comentó que reunir los fondos para un trabajo como el que está desarrollando, no es sencillo en ninguna parte del mundo, por ello es que agradece la ayuda que ha recibido del Programa Oncológico de la UCM. “Me ha apoyado mucho, una investigación de esta magnitud requiere de mucho presupuesto”, expresó.

Además, el académico UCM relató que creó un Crowdfunding (https://www.gofundme.com/immunotherapy) que es una red de financiamiento colectivo online, en donde ya ha reunido los fondos suficientes para continuar avanzando y realizar algunos experimentos iniciales.

Sobre sus avances el Dr. Piesche comentó que “La investigación todavía está en una etapa temprana, ya he creado el anticuerpo, pero ahora se debe probar su funcionalidad. Primero in vitro en células en cultivo y luego en animales como ratones. Pero como normalmente en la historia de las investigaciones del cáncer, muchos de estos roedores se curan rápidamente, no así en las personas, por ello es que, tras investigar en ratones, se hace la prueba in vitro con células humanas, en tumores de pacientes, para ver la funcionalidad. Luego si todo va bien, se puede intentar probar en una clínica”, expuso.

“Los ratones te dan la idea de si la investigación es viable o no, pero no es definitivo el resultado, por ello es que es muy importante el probar in vitro con células humanas”, reforzó el académico UCM.

EXPOSICIÓN EN CONGRESO

Su investigación y la inmunoterapia en general, fueron las exposiciones que realizó el Dr. Matthias Piesche en el Congreso Latinoamericano de Oncología Molecular, organizado por la Universidad de Chile, en la que participaron estudiantes, médicos e investigadores, provenientes de países de América del Sur.

“Fue una buena oportunidad de conocer otros investigadores que están trabajando en este campo, además de buscar potenciales colaboradores. Encontré una persona que puede ser muy interesante para complementar mi trabajo, por lo que el congreso fue muy provechoso en ese punto”, finalizó el médico y científico de la UCM.