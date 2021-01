Opinión 12-01-2021

Dra. Paulina Assmann, Seremi CTCI: “Las universidades han cumplido el rol de llevar la evidencia y proponer las soluciones frente a la pandemia”



Seremi del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de la Macrozona Centro Sur, expuso en charla magistral organizada por la UCM.

Con la ponencia de la Dra. Paulina Assmann, Seremi del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), de la Macrozona Centro Sur, culminó el ciclo de charlas y conversatorios en línea que desarrolló la Universidad Católica del Maule (UCM), con el fin de acercar la ciencia a toda la comunidad, las que tuvieron salidas en sus distintas redes sociales.

“Investigación e Innovación en la Macrozona Centro Sur y el Maule: Proyecciones y Desafíos”, fue el nombre de la ponencia, en donde la secretaria regional ministerial, expuso la situación de las regiones de O´Higgins, Maule, Ñuble y Bio Bio, haciendo un paralelo a nivel nacional.

Luego de las palabras de bienvenida de la Dra. Ingrid Carvacho, directora de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VRIP) de la UCM, la Dra. Assmann, comenzó entregando algunas estadísticas, con el fin de hacer un breve resumen del estado del arte en lo que se refiere a la inversión en investigación y desarrollo. Entre Las cifras entregadas, destacó que el porcentaje de inversión en esta materia respecto al PIB en Chile, es muy bajo (0.35%), estando en los últimos lugares en comparación con los otros países de la OCDE, señalando que esta situación se plantea como “Uno de los desafíos que tenemos como país".

De todas formas, luego la autoridad recalcó que, pese a ello, "Esto no ha sido un factor determinante para responder a las necesidades del país y de nuestros ciudadanos”, destacó.

Luego en su diagnóstico la Seremi del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de la Macrozona Centro Sur, agregó que “A la baja inversión que tiene el país en I+D, debemos sumar otro problema como es el que el mayor porcentaje de ese presupuesto está destinado a la Región Metropolitana, el que bordea cerca del 60% en los últimos años, quedando un 40% para las otras 15 regiones”, expresó.

Sobre qué identidades reciben estos dineros, Paulina Assmann, señaló que el 70% del financiamiento a la investigación se entrega a las universidades, mientras que en la investigación aplicada un 41%. “Disminuye porque las empresas comienzan a tomar posición en el desarrollo experimental”, aclaró.

“Esto nos dice –continuó-, que las empresas no tienen la cultura y el soporte organizacional para contratar investigadores como planta en su personal, un aspecto que no debería ser así, ya que deberían existir más oportunidades para investigar fuera de la academia, lo que se ve en otros países más desarrollados como Inglaterra o Alemania”, sostuvo.

MACROZONA CENTRO SUR

Tras el diagnóstico de la realidad nacional, Assmann habló del escenario local, consignando que, salvo la Región Metropolitana, "Somos la Macrozona que más personal dedicado a la Investigación y Desarrollo tiene, gracias al alto número de universidades… Somos la macrozona que más hace I+D en sus instituciones de educación superior y que cuenta también con un mayor número de investigadores”, expuso.

Respecto del número de talentos en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), que hay en el sector, la especialista aclaró que “Existe otra realidad, porque el Bio Bio se lleva casi el 80% de los talentos de la Macrozona, lo que se entiende porque cuenta con un mayor número de universidades y quizás existen mejores condiciones que motivan la inserción y permanencia de investigadores”, expuso.

Pese a esa realidad, algo adversas para las otras regiones, la Seremi indicó que “Las cifras anteriores ponen énfasis en las universidades, sin embargo, en lo que respecta a la innovación ejecutada por empresas, en la Macrozona las industrias que sobresalen son la agricultura y la manofactura (...) La inversión de las empresas que realizan innovación, se concentra en la Región del Maule, es decir, son las empresas maulinas la que en invierten innovación, más que cualquier otra región de la Macrozona, sobresaliendo incluso a nivel país, siendo la industria agrícola y alimentaria, las que impactan”, afirmó.

Esto, para la Dra. Assmann representa una gran oportunidad para el Maule y un desafío para el Ministerio, ya que debe lograr potenciar el vínculo con estas industrias.

Ciencia en tiempos de pandemia

Uno de los aspectos que relevó luego la especialista, es que la pandemia ha podido demostrar lo importante que es la ciencia, destacando posteriormente, la respuesta que ha tenido la Macrozona a las necesidades que han ido surgiendo.

“Tenemos investigadores de alto nivel, nuestra Macrozona ha sabido responder a las necesidades y urgencias de nuestros ciudadanos y se ha relevado el rol de la ciencia en la comunidad. Las universidades han cumplido el rol de llevar la evidencia y proponer las soluciones frente a la pandemia y eso es algo que tenemos que destacar”, hizo hincapié.

“Al iniciar la pandemia tuvimos la necesidad analizar muestras de SARS-CoV-2 y en un trabajo colaborativo con las universidad logramos en tiempo record formar cinco laboratorios universitarios en la Macrozona, uno en la Región de O´Higgins, dos en la Región del Maule (uno fue realizado por la UCM) y dos en Bio Bio, con lo que pudimos abordar este desafío”, ejemplificó, agregando que la UCM también ha prestado una importante ayuda en la prevención de enfermedades a través del sitio web que habilitó, el que brinda la posibilidad de interactuar con profesionales y estudiantes en sus últimos años de carreras de la salud.

Para terminar, la Dra. Assmann, se planteó el desafío de potenciar la Innovación y Desarrollo, haciendo que sus principales actores, tengan la posibilidad de interactuar y así ir creando sinergias. “El lenguaje de la ciencia, no necesariamente es el mismo del empresario, el del sector público y la academia. Entonces una de las cosas que nos faltan, es que podamos comunicarnos y entendernos, porque los tiempos de la ciencia no son los mismos que los de las empresas y lo mismo sucede con las políticas públicas (...) El que podamos conversar es una de las metas que tenemos como secretaría”, cerró.

Al finalizar la actividad, la autoridad pudo atender las consultas de la comunidad conectada a la charla y moderadas por la Dra. Karina Vilches, directora de Postgrado de la VRIP de la UCM.