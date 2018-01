Social 19-01-2018

Dramática muerte de joven madre

A la edad de 45 años, dejó de existir en Talca, Mónica Pérez Lara, madre de tres hijos, quien era la esposa del ex alcalde de Colbún, Hans Heyer González.

Sus restos fueron trasladados hasta Santiago, después de una misa en una parroquia de esta zona, para ser cremados ayer en horas de la tarde, dando cumplimiento su familia a lo que había solicitado en vida.

La mujer intentó ahorcarse a fines del mes de diciembre del 2017 en una pieza de su vivienda ubicada en la Población Dr. Cervantes. Uno de sus hijos al percatarse logró que en primera instancia no ocurriera, pero, su drástica determinación, la dejó con muerte cerebral irreversible, permaneciendo varios días en el Hospital de Linares, desde donde - hace unos diez días- fue trasladada a la Clínica del Maule. Pese a los esfuerzos que hicieron los médicos que la atendieron, no lograron que se produjera un milagro.

La extinta era hija del conocido deportista Milton Pérez León. Familiares y amigos lamentaron el deceso de la joven mujer, quien, al parecer, estaba un tanto depresiva y eso la habría arrastrado a atentar contra su vida.