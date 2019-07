Policial 16-07-2019

Dramático triunfo en los descuentos: Albirrojos son los exclusivos invictos y líderes del campeonato de Tercera A

Vencieron 3 a 2 a Real San Joaquín

Lo había dicho en la semana el “comandante” Julio Castro: “San Joaquín fue el rival más complicado que tuvimos en la primera rueda”, donde en la agonía los albirrojos rescataron un punto. Esta vez pasó algo similar, aunque al final la alegría fue para el único invicto y líder exclusivo del torneo.

A los 3 minutos fue amonestado el jugador Pedro Toloza, tras una falta. Aunque llegaría la primera alegría para los del “depo”, luego de una mano en el área de Nicolás Sandoval. El “pito” no tuvo dudas y de inmediato sancionó la máxima pena desde los doce pasos, que se encargo de cobrar el exterminador y máximo artillero Julio Castro, quien tempranamente comenzaba a marcar la diferencia en un partido que no sería para nada fácil. Lo que llamó la atención fue la pose que realizaron los jugadores albirrojos junto a Castro, sacada de un capítulo cuando Arturo Vidal, jugaba en el Bayer. A los 23, llegaría un tiro libre que ejecutó Castro, pero que no pasó a mayores. Cuatro minutos más tarde llegaría la gran oportunidad para igual de los “azules” de Real San Joaquín, donde José Duarte, disparó frente al portero David Pérez.

Se escuchaban las primeras “pifias” del respetable al que no le gustaba el juego que realizaba a esas alturas Deportes Linares. Y llegaría la igualdad antes de finalizar el primer acto, gracias a un contragolpe del rápido Marcelo Carvajal, quien centró y apareció Álvaro Palma, para enmudecer al polideportivo Tucapel Bustamante. Con este marcador se fueron al descanso y dejando dudas en la última línea.

Antes de iniciar el complemento el técnico, movió su pizarra. Se quedaron en las duchas, Pedro Toloza y Valther Rozas, por Ian Pávez y quien debutaba en los pastos del Tucapel: Sebastián Orellana. Seguía atacando Real San Joaquín, a través de Carvajal, que era el hombre más peligroso.

Al minuto, 51, Sebastián Orellana, quedaría sólo contra el portero César Meza, quien literalmente se jugó la vida, tras una portentosa tapada. Se notó que en el entretiempo el “café” estuvo bastante cargado, porque hubo un cambio de actitud. A los 55 minutos, llegaría el cabezazo de Correa, luego de un tiro de esquina de Nazareno Fernández. Sería el mismo jugador, quien habilitaría en forma magistral a los 59 minutos, para que liquidara Bryan Núñez, colocando el segundo tanto para los linarenses y celebrando a lo Cristiano Ronaldo. Cuatro minutos más tarde, balde de agua fría para los adiestrados por Luis Pérez Franco, luego de que Carvajal ganó la línea de fondo y sacara un centro que fue conectado por Gonzalo Peña, quien sorprendió a la defensa con un perfecto testazo, colocando nuevamente la paridad para los forasteros, a los 64 minutos.

Reaccionaron los albirrojos, que no querían dejar escapar puntos. Julio Castro tuvo una oportunidad, que despejó el portero con las piernas. Tras cartón vendría la tapada de David Pérez, luego de un tiro de Peña. Y otro despeje de Pérez, esta vez con la cabeza ante una defensa que quedó mal parada.

En los descuentos llegaría un pase magistral en profundidad de Kevin Leiva quien habilitó a Sebastián Orellana, que liquidó como los grandes ante la salida del portero de Real san Joaquín, para liquidar con un tiro rasante en el arco sur, costado izquierdo para facturar el definitivo 3 a 2 para Deportes Linares.

Una victoria que fue muy difícil, ante un rival que fue muy complicado para los albirrojos, que continúan invictos en la tabla y exclusivos líderes del torneo de la Tercera División.

DOS SE VAN Y TRES LLEGAN

Hace dos semanas que ya está en los albirrojos el jugador Sebastián Orellana, quien anotó el gol del triunfo ante Real san Joaquín. Ayer se sumaron los jugadores Yerko Ureta, defensor polifuncional, formado en Colo-Colo, y Luis Oyarzo, volante proveniente de Comodoro Rivadavia, formado en la Universidad Católica. Los que abandonaron la tienda de común acuerdo fueron Cristóbal Faúndez y Darwin Torres, debido a que no estaban en los planes del técnico.

PUBLICO

Uno de los temas que tiene molestos a la actual directiva, que preside Marcos Álvarez, han sido los constantes cuestionamientos en torno al público que asiste al estadio. Por este motivo en el próximo partido que juegue de local Deportes Linares, se informará solamente el público controlado a través del fan page oficial del club. Además, para cualquier consulta sobre recaudación y publico controlado el único vocero oficial será el ex empresario Gabriel Artigues.

Pero, a no olvidar que el municipio aportó cerca de 30 millones de pesos al club, vale decir dinero que nos pertenece a todos los linarenses. Por eso seria bueno que como se hace en todos los estadios se entregue el público y la recaudación para evitar malos comentarios y así seguir con la idea de este directorio. Independientemente de los empresarios que están a la cabeza del club. Creemos que no puede fallar la comunicación, más aún en estos tiempos donde es un placer ir al estadio y ver como la hinchada se da cita gracias a la campaña que cumple el club en las graderías. Hoy cuando el equipo está realizando una tremenda actuación se necesita unión y no división, para seguir conduciendo la maquinita albirroja que está a trece estaciones de llegar a la ansiada meta.

Asistieron al estadio 1.769 personas que dejaron en boletería la suma de $4.053.500.

TABLA DE POSICIONES

Deportes Linares, 31 puntos (+16) ; Trasandino, 29 (+10); Concepción, 29 (+7) ; Rengo, 26 (+6) ; Limache, 25 (+9) ; Salamanca, 25 (+3); Provincial Ovalle, 24 (+8); Municipal Mejillones, 22(+1) ; Rancagua Sur, 21(0) ; Municipal Santiago, 19 (+1) ; Osorno, 17 (-11) ; Unión Compañías, 16 (-4) ; Pilmahue, 14 (-3) ; Real San Joaquín, 8 (-12); Ferroviarios, 3 (-31) .



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo