Opinión 02-09-2020

Duelos de la prensa regional





Escribimos estas líneas a medio siglo de publicar nuestra primera columna en El Heraldo. Era una crónica sobre don Gerardo Aravena Rivas, rector del Liceo de Hombres. Iniciábamos la carrera de castellano en la Universidad de Chile y fiel a las arrogancias veinteañeras, hacíamos gala de frases latinas y otros oropeles que ahora bordearían el ridículo.

Pero hoy enfrentamos dolorosos duelos de nuestra prensa regional. Hace algunos días nos enteramos de la muerte de don Patricio González González, corresponsal de Yerbas Buenas por extensos años. En varios de nuestros viajes a esa tradicional localidad, pasábamos a verlo en su oficina. Lo sorprendíamos tecleando en una máquina de escribir, con la vocación y convicción de quien realiza una tarea trascendental. De verdad lo hizo, dejando cientos y talvez miles de notas sobre el acontecer de Yerbas Buenas. Conversaba siempre con un discreto aire de humildad y cortesía de quien no desea hacerse notar. Pero fue puliendo y labrando su estilo al correr del tiempo. Cuando trajimos los restos de Max Jara, en 1990, iba a ser de la partida y estaba sinceramente emocionado. “Nunca he estado en algo así”, me comentó varias veces. Pero un traspié de última hora le impidió integrar nuestra escasa comitiva de exhumación. “Será para otra vez”, me dijo.

Los corresponsales son necesarios y útiles para la prensa. Lo fue don Mateo Arellano, quien conoció a Carlos Silva Vildósola de El Mercurio y fue testigo de la apertura del túnel del Melado en los años cuarenta. Lo vi varias veces en la antigua e incendiada Biblioteca 8 donde llegaba a revisar sus crónicas enviadas a La Discusión de Chillán. “Yo soy muy viejo”, repetía siempre.

Don Patricio González González murió con la misma discreción y sencillez que vivió. Dejó un testimonio y un rico legado a su localidad, que será valorado por quienes hurguen en el pasado yerbabuenino.

Notable fue también la labor de don Raúl Balboa Ibañez, corresponsal de El Mercurio por varios años, muchas de cuyas notas guardamos en nuestros archivos. Estuvo a tono con el estilo del decano de nuestra prensa y fue testigo fiel del acontecer de Linares.

RODRIGO CONTRERAS VERGARA

Sólo horas antes que entornara sus puertas, supe del cierre del diario El Centro de Talca, tras 31 años de vida. Escribí en él casi desde su partida, pero fundamentalmente en la sección TEMAS que dirigía el periodista Rodrigo Contreras Vergara. La noticia fue un violento golpe que ha costado superar. Un diario es el medio más importante de una ciudad y un país. El Centro fue el reflejo del suceder maulino y en sus páginas se guardan imágenes y hechos de finales del siglo pasado y veinte años de éste.

Pero TEMAS, que armaba semanalmente Rodrigo Contreras Vergara, merece una semblanza especial. No hay cosa más difícil que encuadrar un suplemento cultural, donde llegan y convergen decenas de pensamientos, creaciones, artículos y páginas de los más diversos estilos. Es mérito muy notable el del editor que tiene a su cargo seleccionar y publicar esos envíos, descartar algunos y simplemente echar al canasto de los papeles otros. Desde cada martes y hasta el jueves (o el viernes) Rodrigo Contreras se daba a ese enorme y ecléctico trabajo. Cómo aceptar todos y de qué forma rechazar algunos, con qué excusa dejar de lado o incorporar algo sin perder imparcialidad. Lo veo con el Boletín de la Academia Chilena de la Historia que debe entregar a los lectores artículos sobre materias que se supone son la última palabra en lo tratado.

Conversamos dos o tres veces con Rodrigo Contreras, pero sosteníamos un dialogo semanal cuando le enviaba mis trabajos que siempre acogió con serena generosidad. Tampoco le incomodó que desmintiéramos o aclaráramos alguna afirmación de ciertos autores poco informados. Supo entender, precisar y llevar ese suplemento con la firmeza del capitán empuñando un timón.

No sabemos exactamente que razones provocaron que El Centro cerrara sus puertas. O mejor dicho sus páginas. Habían indicios, rumores al pasar que hablaban de un posible quiebre. La noticia llegó como un golpe que descalabra.

En sus páginas, equilibradas, profesionales y veraces, El Centro guarda treinta años de la historia regional. En TEMAS, Rodrigo Contreras recogió episodios muy valiosos de la cultura, las letras y las artes del Maule. Él mismo es un escritor de pluma ágil y bien enhebrada. Ese suplemento equivale a una enciclopedia regional de los tres últimos decenios. En la Oficina de Referencias Críticas de la Biblioteca Nacional es altamente valorado por sobre otras publicaciones similares del país. De hecho, en su sitio Web fueron subidos dos artículos de Rodrigo Contreras, uno de ellos fue “Imaginando a Maité” (El Centro, “Temas” del 3 de agosto del 2008) y donde recrea la imagen de la adolescente poetisa Maite Mariana Pizarro Granada, quien un año antes publicó el libro “Virus Gramatikal”. Rodrigo se pregunta “¿Qué estará haciendo Maite dentro de diez años?”. Hoy estará cercana a los treinta y, sin lugar a dudas seguirá siendo poeta, aun cuando no registremos nuevas obras de su creación. El siguiente trabajo elevado a las redes del mundo es una entrevista a Ludwig Zeller, del 18 de enero del 2009, donde este autor indaga sobre el muy hurgado surrealismo.

El Centro, conjuntamente con TEMAS le hizo un gran servicio a la investigación, la poesía, lo contingente y lo trascendente de esta tierra.

Ha quedado un doloroso vacío y un duelo en el acontecer regional.





Jaime González Colville

Academia Chilena de la Historia