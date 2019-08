Crónica 02-08-2019

Durante el invierno aumentan hasta en un 30% las cifras de niños quemados

La académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule, Karen González, entregó recomendaciones para prevenir quemaduras en los niños, accidentes domésticos que afectan a 80 mil niños anualmente.

En el hogar se produce el 90% de las quemaduras que sufren los niños. Para nadie es indiferente que durante la época invernal aumenta el riesgo a sufrir este tipo de accidentes domésticos, debido a que permanecen más tiempo al interior de sus viviendas. Las cifran de Coaniquem son claras: durante los meses fríos, las quemaduras en niños aumentan entre un 25% y 30% en la zona centro sur del país. Y representan, la tercera causa de hospitalización y muerte por trauma.

Según la docente de la Escuela de Enfermería, Karen González, las causas más comunes, corresponden a quemaduras con objetos calientes, como estufas, calefactores, planchas de ropa o para el pelo, y bordean el 42% de los casos. En segundo lugar, están las quemaduras por líquidos calientes, como volcamiento de hervidores, tazas de té y guateros, que alcanzan al 41% de los accidentes.

Anualmente 80 mil niños sufren quemaduras. De ellos, la mitad requiere más de una atención médica, mientras que tres mil deben hospitalizarse debido a su gravedad. Dos tercios de los accidentes por quemaduras, afectan principalmente a menores de cinco años, siendo las manos y extremidades, las áreas más comprometidas.

EL MEJOR TRATAMIENTO ES EVITARLAS

Para la experta en quemaduras en área pediátrica y académica de la Escuela de Enfermería de la UCM sede Curicó, Karen González, el mejor tratamiento para las quemaduras es prevenirlas, por ello, entregó recomendaciones, que permitirán evitar este tipo de situaciones.

Identifica seis situaciones de riesgos, que forman parte de la rutina al interior del hogar. La primera se da en la zona de la cocina, donde recomienda que los niños no accedan a ella mientras se preparan los alimentos, además sugiere tener la precaución de que los mangos de las sartenes y ollas, estén siempre hacían dentro.

Durante las comidas, comentó que la mejor opción es servir los alimentos tibios y no mantener en brazos a los niños mientras se manipulen líquidos calientes. En el área del planchado, recomendó hacerlo en un lugar de poco tránsito y ojalá en horario de menos riesgo, cuando los niños no estén en casa.

Respecto a la calefacción, sugirió ubicarlas en lugares de poca circulación, nunca en un pasillo, de preferencia en un rincón. Tampoco se debe colocar líquidos calientes sobre las estufas.

Las últimas dos zonas de riesgo que Karen González identificó al interior de las casas, apuntan al sistema eléctrico y uso del baño. Para el primer caso, propuso mantener los enchufes tapados con los muebles, evitar el uso de alargadores o sobrecargarlos. En el baño, en tanto, sugirió que al realizar el aseo genital en menores que usan pañales, se evite colocar al menor directamente bajo el chorro de agua, puesto que la temperatura sube rápidamente. Además de limitar el uso de dispositivos eléctricos en los baños o durante el baño.