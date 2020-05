Policial 05-05-2020

Durante fin de semana largo: Más de 100 vehículos tuvieron que devolverse desde la zona costera de Cauquenes



El Gobernador Francisco Ruiz hizo un balance del largo fin de semana tras recorrer junto al Jefe Provincial de Emergencia, Jorge Rojas, los Puntos Preventivos de Salud (PPS) instalados en los principales accesos de las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue.

La medida adoptada tuvo por finalidad evitar el desplazamiento de personas a segunda vivienda para prevenir el contagio de COVID-19.

El Gobernador tras efectuar un despliegue permanente en los distintos PPS destacó como muy positivo el fin de semana largo, a pesar de que más de 100 vehículos fueron devueltos a sus lugares de origen, ocasión en que además la autoridad de Gobierno se refirió a la irresponsabilidad de algunas personas que no han tomado conciencia sobre la emergencia sanitaria que vive el país.

“El balance de este fin de semana es positivo, si bien es cierto que hubo que devolver más de 100 vehículos, lo que nos habla de que la gente no ha entendido y realmente no le toma el peso a la situación que nos estamos enfrentando. El trabajo que está haciendo Carabineros, el Ejército, PDI, Funcionarios de Salud de las Municipalidades, ha tenido un buen resultado porque las barreras sí han sido efectivas, se vio poca gente en la costa, por lo tanto hemos resguardado nuestra provincia de eventuales ingresos de personas de afuera quienes podrían ser portadoras del coronavirus”.