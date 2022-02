Nacional 09-02-2022

Duro informe sobre déficit hídrico en Valparaíso: Embalse Peñuelas "está prácticamente seco"

Según el último reporte hídrico entregado por Esval, hubo un déficit de más del 75% de agua caída y de casi el 100% en nieve acumulada durante 2021, lo que se ve reflejado en el estado de los principales embalses de la Región de Valparaíso. Por ejemplo el embalse Peñuelas, que hasta hace unos años era la principal reserva de agua para el Gran Valparaíso, "hoy está prácticamente seco reducido a una pequeña laguna". Su volumen alcanza apenas 170.000 metros cúbicos (con una capacidad total de 95 millones), lo que representa un 0,2% de acumulación.

El gerente regional de Esval, Alejandro Salas, señaló que "hace sólo unos días, un informe de la ONU daba cuenta de que la desertificación está avanzando con rapidez hacia la Región de Valparaíso". Además que "estamos enfrentando la peor sequía de nuestra historia, con un déficit hídrico que se extiende por más de trece años, y el invierno pasado apenas llovió tres días. Esta compleja situación ha impactado en el volumen de agua embalsada, en especial en aquellos acuíferos que no tienen ríos o canales aportantes, como el caso de Peñuelas". Tras lo anterior precisó que "gracias al esfuerzo" del equipo, además de las autoridades, regantes y agricultores, en obras de seguridad hídrica como la conducción reversible Los Aromos-Concón, en la que se invirtió más de $28.000 millones, "podemos respaldar" el consumo humano para toda la zona por la temporada actual. "Seguimos trabajando en proyectos para robustecer nuestras fuentes y sistemas productivos, no obstante, el escenario sigue siendo muy delicado y necesitamos de la colaboración de todos para enfrentar esta crítica sequía", acotó. Con todo, hizo un llamado a la comunidad al uso racional del recurso hídrico. "Todas las proyecciones indican que el próximo invierno debería mantenerse la tendencia de los últimos años, con escasas precipitaciones. Por ello, necesitamos cuidar el agua y utilizarla en forma responsable y moderada, sobre todo en este periodo estival, ya que no nos sobra una sola gota". Por otro lado, se indicó que el embalse Los Aromos tiene un 46% de acumulación, mientras el Tranque La Luz alcanza el 61%.