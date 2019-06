Opinión 22-06-2019

E l g e s t o a m a b l e

Sucedió en un lluvioso día viernes de junio. Una anciana, afirmada en su bastón, hacía intentos de saltar el agua que corría a ras de la vereda, mientras la bolsa del pan absorbía la lluvia con su inerte pasividad. Una joven que apareció por la entrada de la panadería corrió presurosa deteniendo a la anciana, en el intento de cruzar la calle:” no cruce, yo la atiendo”. Tomó la bolsa y el monedero y volvió a efectuar la compra con gran diligencia. Estas dos personas eran completamente desconocidas, pero esa acción fue como un sedoso hilo que une a los seres en ciertos momentos y los induce a remover el nido de la bondad para sacar lo más noble del ser humano: el amor al prójimo. Esa joven, espontáneamente, dio alivio en un pequeño momento de aflicción. La anciana quedó enormemente agradecida valorando ese gesto amable que le alegró el día entero. Es posible que no vuelvan a verse, pero en el recuerdo de ambas, brillará una pequeña joyita cuya luz dará energía en cualquier momento.

Se repiten en la vida, muchos gestos amables, como ceder el asiento en un bus, dar la preferencia en la fila de un banco, facilitar el cruce de una calle, devolver el vuelto que dieron de más, etc.etc. Todo es repetible y es de esperar que siempre estemos cerca de la fortaleza de un alma solidaria y que la amabilidad se extendiera sobre el mundo como un infinito manto protector donde se acunara la alegría y la bondad en cada lugar. Que todas las buenas acciones se repitieran y multiplicaran. En primer lugar no habrían conflictos de ninguna especie.

Me gusta un escrito de Milán Kundera que dice:” la idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos:¡Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito!”, “parece un mito demencial”. Y yo me pregunto, si sucediera de verdad y cada buena acción fuese como un eco repetido en el gran espacio. Desgraciadamente también irían de la mano las malas intenciones y de seguro, tendrían que repetirse.

¿Habrá algún remedio para ser más amable y así extender el límite de la generosidad?

En las noticias aparece gente recogiendo la basura de las playas, de los senderos, de las calles. Esos gestos también son muy valiosos y amables al medioambiente.

Cuántos gestos amables existen y no obstante, estamos asesinando nuestro Planeta. Y no es exageración, sin ir más lejos, anoche cerca de las 22 hrs. El aire de la calle era irrespirable. Pensé que era niebla, pero al bajar del vehículo que me traía una cachetada de humo llegó a mi rostro, sinceramente ahí me di cuenta de cómo nos estamos convirtiendo en asesinos de nuestra linda madre tierra, y sabemos bien que la Naturaleza, nos entrega toda su alma esparcida en bosques, montañas, ríos, hortalizas, aves, animales, frutos y nosotros, ni un gesto amable para con ella.

Hay que tomar medidas serias y eficaces. Todos podemos tener un pequeño gesto amable para el alivio de la generación que viene.

Limpiemos el aire, no caigamos en las fauces del consumismo exagerado. La persona vale por su esencia y no por lo que le adorna.

El invierno es frío y nos obliga a recogernos temprano cerca de un emisor de energía calórica, como el fuego. Tendremos que separarnos de ese romántico escenario donde se ve una estufa a leña, que crepita tibieza con sus lenguas de fuego armoniosas y acogedoras. Olvidemos la leña que deja heridos los árboles mutilados poco a poco. El hogareño brasero ya pasó a otra vida. Queda la electricidad, que daña sólo el bolsillo.

Pero veamos el lado amable del inviernos, en las heladas noches podemos disfrutar de la cercanía de las estrellas, el frío desaparece ante tanta majestuosidad. Nos arropamos en la tibia cama y derrotamos definitivamente al frío. El café o el mate saben mejor en un día frío. Dan deseos de moverse y hacer cosas, el movimiento quema calorías. Si hay lluvia, todo es más suave, es delicioso sentirla a través de una ventana saboreando una sopaipilla. Dan deseos de contar cuentos a los niños, dan deseos de recitar en voz alta algún verso memorizado o entonar el estribillo de una canción.

Lo importante es colaborar para que el aire sea puro. –es nuestro principal aliado para seguir viviendo. Seamos amables con el aire.

Y que se repita y multiplique a través del tiempo todos los gestos amables que suceden día a día.

De pronto consulto la Biblia, sin ser religiosa, pienso que es una gran obra. Me encuentro este versículo que lo dice todo, porque ser amable es un gesto de amor:

“Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir.”(Corintios 13).

Y en una acción amable está contenido el amor como el agua en una gran fuente.





(Tily Vergara)