Opinión 26-06-2019

Eclipse regulatorio

Todo el país espera con expectación el próximo martes 2 de julio, cuando la sombra de la luna oscurezca por completo una parte de nuestro territorio durante algunos minutos. Tal como ocurre con este fenómeno natural, un eclipse de otro tipo se cierne sobre la industria energética.



En el último tiempo un sol radiante iluminaba la senda de las energías limpias, que alcanzaron cifras históricas de participación en la matriz energética. En contexto y hace pocos meses nuestro país logró el primer lugar del ranking mundial de energías renovables, y luego fue escogido como la próxima sede de la Cumbre del Cambio Climático COP 25, con la descarbonización como objetivo prioritario.



Este escenario ha sido muy alentador para todos los actores de la industria y muy especialmente para los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), consistentes en parques solares y eólicos con una capacidad instalada no mayor a 9MW.



Sin embargo, una sombra pasajera se ha situado justo encima de esta esforzada y dinámica industria, con la posible modificación al Decreto Supremo 244, que desde 2005 garantiza un precio estabilizado para que estos pequeños proyectos puedan vender su energía a la red y continuar desarrollándose. La propuesta de modificación que define precios diferenciados de día y de noche, en la práctica, solo transfiere valor económico desde las plantas solares hacia las tecnologías no solares.



Cabe destacar que éstos parques solares tienen un bajo impacto ambiental ya que utilizan menos de 20 hectáreas, de suelos no agrícolas, y en su conjunto generan cerca de 3.500 puestos de trabajo regional, por lo que es fundamental estimular la inversión y el financiamiento a estas pequeñas plantas, si el objetivo del país es efectivamente fomentar la energía limpia, la descentralización y la descarbonización.



Tenemos confianza en que este “eclipse regulatorio” será pasajero, y que el sol volverá a brillar con un consenso entre todos los sectores, y con una nueva Ley de Distribución que fomente la autogeneración y el uso de energías limpias de forma transversal.



Jorge Leal Saldivia

Country Manager de Solek