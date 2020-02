Crónica 04-02-2020

Ecoinverter, la empresa colbunense que se abre camino con energía solar para el Maule y todo Chile



Josué y Mitzy son fundadores de Econiverter, una empresa familiar. Él, ingeniero en finanzas y marketing y ella ingeniero comercial. Ambos vieron en el uso de la energía solar una ventana económica que podría tener buenos resultados, lo que sumado a la conciencia social de la empresa, los ha llevado a concretar importantes negocios desde La Serena en el norte, hasta la región de Los Ríos en el sur; y por estos días están enfocados además en posesionarse en el Maule.

Su trabajo apunta a la instalación de sistemas de paneles solares para el uso de la electricidad o calefacción a través de termos de agua o bombas de calor y que puede involucrar piscinas, agua sanitaria u otros elementos.

Josué comenta que la visión “del uso de la energía solar no tiene que ver solo con una venta. Existen kits que están pre armados. No cuesta nada vender algo que no sirve, pero nuestro objetivo es crear los kits acordes a la necesidad de cada cliente. Dependiendo de la necesidad real de nuestros clientes.



Para Ecoinverter, el acercamiento al Centro de Negocios Sercotec de Linares que opera la Universidad Santo Tomás en Linares ha sido importante, puesto que “junto con poder profundidad en la elección del mercado a intervenir con nuestros servicios, la orientación para lograr una mejor atención al cliente, reforzar la elaboración de planes de trabajo, también han sido acompañados en estrategias para lograr la satisfacción final del producto instalado; hemos podido ir conociendo nuevas técnicas para aplicarlas a las que ya sabíamos, y así entregar un plus en nuestro trabajo”.



Un aspecto que salta este equipo de trabajo, es el feeling logrado con los asesores el Centro de Negocios, “ya que si bien tenemos un asesor directo que acompaña nuestro trabajo, existe disposición en todo el grupo del CDN para atender los requerimientos. No se trata de entregar recursos monetarios, se trata de entregar valor a nuestros conocimientos y esos aplicarlos de forma práctica y que se traduzca en rédito en la empresa” comenta Mitzy.

“Un foco económico tiene que ver con la parte social de nuestra empresa es hacer que el cliente encuentre la eficiencia entre el costo y el beneficio. Nosotros entendemos que nuestros clientes también hacen un esfuerzo con esta sistema, y de ahí que al momento de evaluar los requerimientos buscamos que gasten sólo lo necesario y no adquieran elementos que no les van a servir y se van a ver afectados económicamente”, remata.



Para este matrimonio, un foco importante que resaltan a consultárseles sobre los objetivos de su empresa, “es evitar que haya más hidroeléctricas. Tenemos ya ríos intervenidos y dañados por este tema. Afecta la fauna, daña la flora y el normal curso del agua, entonces es muy importante para descontaminar el aire. Queremos hacer una gota de conciencia en el medio ambiente y además encontrar en el cliente un alivio en el monopolio de la luz”.

Cuando se trata de llevar a la práctica un discurso tan conocido como es el uso de la energía renovable pero a le vez traducirlo en un ahorro para el ahogar y a la vez cuidar el planeta Ecoinvrter lleva la delantera en este sentido.



Los beneficios de la energía solar:



El uso de la energía solar se traduce principalmente en que las casas que cuentan con este sistema pueden venderse hasta un 20% más rápido y por otro lado, aumentan su valor en un 17% aproximadamente, pudiendo disminuir disminuir significativamente la cuenta de luz mensual convirtiéndose en una solución rentable y de beneficios inmediatos, siendo además un claro aporte para prevenir los daños al medioambiente ya que a diferencia de la energía tradicional, no libera gases invernadero y es de fácil acceso e ilimitada.



Para el director regional de Sercotec, Gerardo Castillo, “esta empresa colbunense, se ha ido transformando en un polo importante para el desarrollo en materia de instalación de sistemas que utilizar energía solar y especialmente en una zona que es conocida tradicionalmente además como generadora de energía. Pero no se ha quedao sólo ahí, ya que su trabajo está siendo conocido en diferentes puntos del país, lo que nos alegra enormemente y habla de la capacidad para mirar más allá de nuestras fronteras provinciales o regionales para también ayudar a generar empleo, algo que nos ha pedido también incentivar el Presidente en este último tiempo”.

Uno de los desafíos, que también se transforma en ventaja, es que Ecoinverter trabaja para llevar energía solar y poder transformarla en electricidad donde se necesite, a través de sistemas fotovoltaicos que generen electricidad para los sistemas de agua, riego, refrigeración y otros.

Quienes deseen contactar a la empresa puede hacerlo a través de su sitio web en www.ecoinverter.cl o al celular 9 54932210