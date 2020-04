Crónica 29-04-2020

Economía Circular: Desarrollan biomaterial con materias primas forestales y hongos



Hypha es una empresa biotecnológica que comienza dedicándose a la reproducción de distintos tipos de hongos silvestres encontrados en la precordillera del Maule para, a partir de estos, junto con materias primas forestales, crear biomateriales. Uno de ellos es “Mycotec”, innovación que busca sustituir el plumavit.

La innovación, originada en Talca, es liderada por la ingeniera agrónoma Catalina Mazo, quien junto a su equipo, es apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, Corfo y la Fundación Innova.

Según cuenta Catalina, el nacimiento de Hypha surge como una búsqueda de soluciones sustentables al problema ambiental que provocan los envases de un solo uso. “Los más utilizados son los de plástico; por ser versátiles, de bajos costos y porque no existen alternativas sustentables que compitan con sus cualidades”, dice.

¿Cómo se logra el biomaterial?

A diferencia del plástico que se fabrica, Mycotec, se cultiva, dice la joven talquina. ¿Cómo? A través de hongos descomponedores de madera que se encuentran de forma silvestre en troncos en descomposición. Al aislarlos en el laboratorio, se puede inocular en un sustrato específico, para que finalmente crezca adoptando la forma del molde en el que se encuentra contenido.

“Los hongos se comportan como un aglomerante natural al colonizar y alimentarse de aserrín, cáscaras de nueces, maravilla u otros sustratos”, dice Catalina, quien agrega que en una segunda etapa, bajo condiciones de humedad y temperatura controladas a nivel de laboratorio y producción, se obtiene el biomaterial. Una alternativa ecológica al “plumavit”.

Economía Circular

Para la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Hypha, cumple con la misión de la Fundación: Contribuir a la solución eficiente de desafíos estratégicos del sector silvoagropecuario nacional y/o la cadena de valor asociada, por medio del fomento de tecnología en procesos de innovación orientados al desarrollo sustentable.

Así lo explica Catalina Mazo. “Mycotec se produce de manera estricta bajo los principios de la economía circular; las materias primas que utilizamos y los procesos son de bajo impacto ambiental, ya que se aprovechan descartes de otras industrias y no se generan desechos contaminantes ni perpetuos al final de su vida útil. Es compostable una vez finalizada su vida útil y, finalmente, es un producto asociado directamente al territorio, ya que utilizamos hongos silvestres de la precordillera, materia prima e insumos de la industria local y cadena productiva nacional”, explica la ingeniera.

En tanto, sobre el proceso de innovación, la joven agrega que gracias al constante trabajo en I+D+i, se sustenta la hipótesis de desarrollar una novedosa alternativa al plástico, con altas prestaciones, costos competitivos y un potente valor diferenciador acorde a la tendencia mundial de consumo responsable.

El representante de FIA en la región del Maule, Robert Giovanetti, señala que para la Fundación, “la innovación en los procesos, como es el caso de Hypha, es uno de los desafíos estratégicos que se buscan potenciar en cada uno de los territorios nacionales, más aún cuando su compromiso con el medioambiente es parte de las líneas de impacto. Aprovecho, también, de incentivar a todos quienes se encuentran desarrollando proyectos FIA, ya que si bien existe en una situación sanitaria compleja, estamos dispuestos a guiar y responder todas las dudas que sean necesarias para que la innovación no se detenga”.

PROYECCIÓN

De la mano con los lineamientos que busca impulsar FIA a través de los proyectos de jóvenes, Catalina Mazo, adelanta que Hypha apunta a generar soluciones para empresas con alta responsabilidad ambiental, que busquen acceder a certificaciones medioambientales y tengan interés en disminuir su huella de carbono.

“Está pensado en usuarios que buscan una alternativa de packaging ecológico (biodegradable y compostable), ofreciendo diversas propiedades entre las que destacan ligereza, amortiguación de impactos, aislamiento térmico y acústico, resistencia a la humedad, al envejecimiento y una gran versatilidad”, puntualiza.