Crónica 03-05-2017

Economista Alfredo Sfeir: “Hay que buscar un liderazgo nuevo, que le permita al país tener varios años de estabilidad social”

Alfredo Juan Sfeir Younis es un economista, ecologista y guía espiritual chileno. Fue nominado como candidato a la presidencia de Chile por el Partido Ecologista Verde en la elección de 2013.

Ayer, estuvo en las oficinas de Diario El Heraldo de Linares para hablar acerca del libro, “Ecología y Medio Ambiente para Niños”, presentado en la escuela de San Víctor Álamos, pero también aprovechó de abordar otros temas de la contingencia.

Acerca de la importancia pedagógica del libro, señaló que “la finalidad es crear una nueva gramática social en el estudiante, en que las letras, las frases y los conceptos tengan directa relación con la cultura local con temáticas que nos correspondan a nosotros, de tal manera que lo que se enseña es parte de la realidad, no como ocurre actualmente en que los estudiantes aprenden cosas que no tienen puntos de referencia. Por ejemplo, en este libro que también sirve para colorear, a un niño que es de una zona rural se le pregunta, si tú vives cerca de un río, ¿cómo se llama?, ¿está limpio o sucio?, ¿te gustaría ir a limpiarlo?. Es decir la persona aprende a través de recordar su propia experiencia cotidiana, en vez de decir que existe el Río Rin en Alemania, pero no tiene nada que ver conmigo”.

- En esta zona hay un tema de permanente debate que es la eventual construcción de centrales en el Río Achibueno. En su opinión, ¿debe privilegiarse la energía o la conservación del patrimonio natural?

Creo que hay que pensar que no hay buena economía si no hay buen ambiente. Por lo tanto, en Chile, el tema del medio ambiente ha sido mal presentado, de tal manera que se ve que la gente que está a favor del tema ambiental está en contra de los empresarios, y eso es un absurdo. Como sociedad debemos encontrar una metodología que no pierda el sentido común. Es decir, tenemos que tener agua limpia, aire limpio y energía, pero también tenemos que tener espacios verdes para nuestra calidad en el tiempo libre. Recientemente se ha planteado en el ámbito político que disminuyan las horas de la jornada laboral, es decir de que aumente nuestro tiempo libre. Eso sólo puede tener sentido en cuanto la productividad del tiempo libre pueda ser muy alta. Por ello, decirle a Linares que no tenga áreas verdes ni turismo social, es matar la productividad económica y social del ocio. Esto significa que la productividad económica que se quiere fomentar con un kilowatt hora más del río, no va a ser así. Es una ilusión pensar que solamente vamos en el camino de producir energía porque el país requiere productividad y empleo. En rigor, el empleo y la productividad tienen que ir asociados estrechamente con un medio ambiente bueno. En un momento en que se pone la ecuación entre economía y ecología porque no hay otro camino, yo voy por la ecología porque en el largo plazo la economía nuestra es ecología, son bosques, ríos, tierra y agua.

- En otro aspecto, el año 2013 usted fue candidato presidencial, y ahora ¿cómo ve el actual escenario político de cara a nuevas elecciones presidenciales?



Mi mirada es hoy. Y yo veo una crisis política profunda en este país. La derecha no tiene la respuesta, la izquierda no tiene la respuesta, ni tampoco el nuevo centro. Yo espero que el Frente Amplio tenga parte de la respuesta. El tema es que los partidos políticos están en crisis en términos de probidad y de ética política. Entonces estamos presentándonos a una elección del sillón más alto del país, totalmente debilitados. Por lo tanto, todos tenemos que cooperar para llegar a noviembre con gobernabilidad. Eso de que un candidato diga que esto se soluciona con más economía, y otro que se soluciona con un énfasis más social o ambiental, está fuera de moda. Yo creo que es la hora de pensar en un programa y un mecanismo político con mayor equidad, más justicia y mejores alimentos, porque producir destruyendo el medio ambiente y con alimentos que no son sanos, a la larga se paga en la salud y en los hospitales. Hay que buscar un liderazgo nuevo que le permita al país tener 20 años de estabilidad social.

- ¿Esta situación ha generado que surjan movimientos ciudadanos como el de No más AFP?



Exactamente. En Chile los problemas se van inflando y complejizando. Esto de que las personas reciban pensiones de 70 mil pesos no es nuevo. Lo que pasa es que nadie había querido ponerle una fuerza social. Pero ahora la ciudadanía reacciona porque está con mayor conciencia. El problema se ha radicalizado porque el sistema político no lo ha resuelto. El pueblo ve que el porcentaje de ganancias de estas instituciones es altísimo y la gente no recibe nada. Es decir, algo no cuadra. Pienso que hay que cambiar el sistema de las AFP, no sólo porque perdió su legitimidad social, sino también política. Por ejemplo, una pensión digna sería el salario mínimo. Nadie en Chile debería tener una jubilación menor al asalario mínimo.



FOTO: Alfredo Sfeir, economista y ecologista.