Crónica 26-02-2019

Economista de la UTALCA recomienda cómo enfrentar gastos de marzo

Matrículas, útiles escolares, pago de patente vehicular, seguros y contribuciones hacen de marzo uno de los meses más temidos por los chilenos por lo cual la recomendación es planificar muy bien los gastos para no afectar el presupuesto familiar, según explica economista de la Universidad de Talca.

Cotizar, planificar, priorizar las cuentas y evitar el endeudamiento son las máximas a la hora de enfrentar los gastos de marzo. “La recomendación es que el que pueda pagar sin crédito que lo haga y que tome la deuda como la última alternativa”, manifestó Gabriel Pino, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Talca.

“Lo primero es cotizar porque el diferencial que existe entre los costos asociados a las distintas alternativas que se tienen para hacer frente a este aumento del gasto es importante. Las personas que tienen acceso a préstamos bancarios sin duda son los más baratos, pero dentro de los bancos hay que comparar”, dice.

Si el efectivo no alcanza y solo si no hay acceso a financiamiento bancario se debe recurrir a los créditos que ofrecen las casas comerciales. “Por la facilidad las personas se ven incentivados a usar las tarjetas de créditos de las casas comerciales, pero hay que comparar el CAE (Carga Anual Equivalente) y ver la cuota a pagar, ver cuánto más voy a pagar y para eso lo más simple es multiplicar la cuota por los meses o periodo del crédito y ver cuánto más estoy pagando”, señaló el economista de la UTALCA.

Las vacaciones merman el presupuesto familiar y a la hora de sumar cuentas la tentación de repactar la deuda es alta aunque no es la alternativa más conveniente. “La repactación es quizás el mejor negocio que tienen las casas comerciales así que hay que tener cuidado con eso porque toman estas deudas y las absorbe un nuevo crédito que paga la deuda que ya tiene la persona y la reparte en un número de cuotas adicionales lo que es súper caro. Las personas deben reconocer cuál es su capacidad de pago para saber si pueden pagar la cuota porque si no las repactaciones son muy costosas”, subraya Pino.

REGISTRO DE DEUDAS

A la hora de gastar hay que considerar que las deudas no deben superar el 25% de los ingresos mensuales del grupo familiar. También es importante llevar un registro de todas las compras y compromisos de pago para así evitar atrasarse en las cuentas y terminar pagando intereses y multas.



Gabriel Pino

Ecomomista UTALCA