Nacional 16-01-2018

Economista jefe del Banco Mundial: Sin cambios metodológicos Chile bajó cinco puestos y no 21

El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, matizó su acusación de que el organismo alteró de datos del ranking de competitividad entre países y perjudicó los números de Chile durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet bajo aparentes "motivaciones políticas".

Luego de que el sábado anunciara, en el The Wall Street Journal, que se recalcularán y corregirán los ranking del informe "Doing Business" de los últimos cuatro años porque en el periodo se aplicaron "repetidos cambios de metodología" de manera "injusta y engañosa", Romer entregó este lunes los nuevos cálculos sobre la posición de Chile.

En una publicación en su blog, explicó que hubo un cambio de metodología en el Banco Mundial para calcular el mencionado ranking: sin esta modificación, Chile hubiera caído cinco lugares entre 2013 y 2017, pasando del puesto 46 al 51.

Sin embargo, en ese mismo periodo, Chile pasó del 34 al lugar 55, una caída de 21 lugares en el ranking "Doing Business".

"El cambio del puesto de Chile en el ranking entre 2013 y 2017 sin cambios (metodológicos) es mucho menor que el cambio publicado durante el tiempo en que se agregaron las nuevas mediciones. En el ranking sin cambios (metodológicos), el lugar de Chile en ranking cae cinco puestos; mientras que en el ranking que fue publicado cae entre 23 a 21 lugares en el año calendario 2013 a 2016 o a 2017", indicó Romer.

"Probablemente no les sorprenda descubrir que la falla fundamental sea detectada como una falla en nuestra comunicación", indicó.

Además, reconocó que "debo tomar responsabilidad por el problema revelado por la caída de nueve puestos de Chile, del 48 al 57, entre 2015 a 2016 versus su mejora de una posición, del 49 a 48, cuando la medición se mantiene igual".