Nacional 10-02-2021

Economista: Mejora de empleos quedará para 2022



El economista de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón consideró que una recuperación íntegra del mercado laboral no podrá evidenciarse en 2021, en vista de los números con los que se trabaja producto de las crisis social y sanitaria.



"Durante este año se va a recuperar cerca del 8 por ciento de crecimiento, que es muy bajo, porque yo ya sé que la inversión cayó entre 15 y 17 por ciento el año anterior. Es decir, 8 por ciento de mejora de la inversión, que es la que produce el empleo de calidad, no alcanza a devolver los niveles que teníamos con anterioridad al estallido y la pandemia", explicó en El Diario de Cooperativa.



En ese sentido, remarcó que "el empleo de calidad es el que produce a las familias ingresos suficientes para consumir en forma estable, no es como el famoso 10 por ciento (de las AFP), que claro que es importante, pero se escurre como agua entre los dedos, porque es transitorio".



"Tenemos que tener un sistema que ayude a que la economía vuelva a crecer con estabilidad, y yo creo que esto quedó pendiente hasta el año 2022. Este va a ser un año de resistencia, sin duda. Después tenemos que ver los mecanismos que también incentiven la estabilidad política en el país, que permita que la inversión fluya y recupere el empleo de calidad", planteó.