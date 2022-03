Política 25-03-2022

Economista sostiene que aumento de recursos para el MEPCO no frenará el alza de la bencina

La Cámara aprobó el aumento de los recursos para el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), con el fin de amortiguar el alza de precios de la bencina y el diésel durante todo 2022.

Esta iniciativa busca aumentar de US$750 millones a US$1.500 y ahora deberá pasar por el Senado. “Es un mecanismo que se destina solamente al mercado de la bencina y lo que busca es que los cambios bruscos que tengan los precios del petróleo se repartan semanalmente, hasta que sean absorbidos los precios del mercado, es decir, es dilatar el aumento, el precio de los combustibles cuando sube el precio del petróleo”, sostiene Víctor Salas, economista y académico de la Usach.

Siguiendo esa línea, fue claro: “Este mecanismo no frena el alza de la bencina, sino que la posterga un poco”.

Consultado por el alza de la parafina, que no es parte del Mepco, dijo que se estima que seguirá subiendo su precio. ¿Sería buena idea incluirla dentro de este aparato? “No tiene esa capacidad, si la incorporamos, va a suceder lo mismo, no se va a controlar la expansión de precios”, señala el especialista.

“Es probable que el Gobierno tenga que tomar una decisión para controlar el aumento de estos precios, lo que puede entrar en conflicto con los recursos fiscales”, cerró, añadiendo que mientras no termine la situación en Ucrania, esto seguirá.