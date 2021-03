Social 11-03-2021

Economista UTalca: “Es poco probable que el desempleo en el Maule llegue al 10% o más como lo hizo el año pasado”



Académico manifestó que, dada la naturaleza económica de la zona y los efectos de las medidas de restricción a la movilidad, aumentaría la desocupación regional, aunque no que se llegue a las altas cifras registradas en 2020.



La pandemia de Covid-19 ha tenido importantes consecuencias económicas para el país. En la Región del Maule, en particular, esto se ha visto reflejado en un aumento en la tasa de desocupación.

“Actualmente, en la Región del Maule el desempleo del 7,7% y está 1.5 puntos por sobre el mismo periodo del año pasado, pero de todas formas se encuentra por debajo del desempleo nacional del 10,2%”, explicó el director Magíster en Economía de la Universidad de Talca, Juan Andrés Riquelme.

De acuerdo con declaraciones del académico, estas cifras se explican por la naturaleza de la actividad económica regional, que según aseguró “tiene un fuerte componente agrícola en el interior y turístico en la costa. Ambas actividades se concentran fundamentalmente en la temporada estival. Hay que considerar entonces que históricamente el desempleo en la Región del Maule siempre alcanza el mínimo en los trimestres móviles de diciembre-febrero y enero-marzo, que es el que estamos actualmente”, manifestó.

Por ello, las cifras de desocupación laboral aumentarán en los próximos meses. “El desempleo sí o sí va a aumentar ya que, incluso si no hubiese pandemia, el desempleo posterior a la temporada de verano aumenta” y agregó que “cualquier proyección que uno haga crece cuando se incorpora restricciones a la movilidad. Durante la pandemia, el desempleo de la Región del Maule llegó a las dos cifras, alcanzando el 12% en el trimestre móvil mayo-julio”.

Respecto a los pronósticos para la zona, el académico prevé que la economía local se verá nuevamente afectada por la pandemia. “Si o sí se van a aumentar las medidas de restricciones a la movilidad, ya sea cuarentena u otra, y se disminuyen las opciones de empleo, sobre todo en las zonas que están más bien deprimidas, como son la provincia de Curicó, la provincia de Linares y Talca”. Sin embargo, Riquelme se manifestó esperanzado y aseguró que “es poco probable que el desempleo llegue al 10% o más como lo hizo el año pasado”.

“Ese es mi pronóstico: el desempleo aumenta, va a aumentar un poco más qué lo que esperábamos en relación con años anteriores, pero es poco probable que alcance las cifras que teníamos en la pandemia y esas son buenas noticias”, destacó el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la UTalca.