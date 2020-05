Crónica 21-05-2020

Economistas UTalca advierten que crecimiento económico del país en el primer trimestre no refleja el impacto de la crisis



Si bien durante el primer trimestre de este 2020 se registró un crecimiento de 0,4%, estos resultados no dan cuenta del real estado de la economía del país ni de lo que se proyecta para el resto del año. Gabriel Pino, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de La Universidad de Talca, señala que lo informado por el Banco Central “si bien evitó, por el momento, una recesión técnica, no hay que olvidar que esta cifra contiene la reactivación de la economía en los meses de enero y febrero, tiempo posterior a las manifestaciones sociales, pero aún no refleja el efecto de las políticas restrictivas”.

El economista destaca que la recesión técnica se produce cuando hay crecimiento negativo durante dos trimestres consecutivos. Por esto, el académico pronostica que “lo más probable es que Chile entre en recesión técnica a futuro (...) porque tenemos una crisis social interna y a eso se le suma esta crisis del COVID-19”.

Pino, quien es experto en las áreas de economía del desarrollo y regional, indica que Chile ya había tenido un crecimiento negativo en el último trimestre de 2019 y para este trimestre de 2020 se esperaba la misma situación, lo que finalmente no sucedió. Y agrega que el sorpresivo crecimiento “viene a dar un aliento, y es una señal de que las políticas que está llevando a cabo el gobierno en este inicio de año están dando frutos”.

Rodrigo Saens, también académico de la FEN UTalca, plantea que “este 2020 va a ser una año malo para la economía chilena. Lo más probable es que el Producto Interno Bruto se contraiga en, a lo menos, cuatro por ciento”.

Saens, experto en macroeconomía y finanzas, profundiza que “el segundo trimestre será el peor de este año y el tercero puede ser parecido y recién el último trimestre podría haber un alza”.

El dato más preocupante del informe que entregó el Banco Central es que la inversión en la compra de maquinaria y equipos se contrajo en este primer trimestre en un 9,6%, “lo cual restringe las posibilidades de crecimiento y de recuperación para la economía en el futuro”, señala el docente.

Dado la puesta en práctica de medidas restrictivas de la autoridad sanitaria para frenar los contagios de COVID-19, el economista señala que “los sectores más afectados han sido transporte y comercio. Este último, en el primer trimestre de este año, se contrajo en un 1,7%, mientras que transporte cayó en un 3,4%”.

Por su parte, Pino analiza el escenario desde el Ejecutivo y comenta que “se han realizado distintas políticas para estabilizar la economía y se ve que están dando resultados. Hay que seguir por esa línea”.