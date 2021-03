Social 11-03-2021

Ecotienda Edumai: Alimentación saludable y cuidado del medio ambiente



La empresaria es parte de la red de asesorados del Centro de Negocios Sercotec Linares quienes a diario realizan capacitaciones y asesorías gratuitas, llegando a cientos de empresas que buscan nuevas herramientas para potenciar sus negocios.

Verónica Parra de 38 años, es Bióloga Marina y propietaria de “Ecotienda Edumai”, una idea que nació por una necesidad producto de un tipo de alimentación específica requerida por sus hijos, lo que la llevó a crear una empresa con la finalidad de entregar una alternativa de alimentación saludable en San Javier.

La empresaria es madre de dos hijos de 8 y 4 años, ambos con problemas de alergias en la piel y el más pequeño, con alergia alimentaria múltiple y severa. Este hecho, hizo que Verónica buscara una alternativa para entregarle a sus hijos y a quienes sufrieran de la misma situación, una alimentación acorde con sus necesidades.

Bajo la misma línea la profesional, quien está muy comprometida con el cuidado con el medio ambiente, cuenta con productos que son elaborados de forma amigable con la naturaleza.

“Por mi profesión me tocó ver muchos problemas de rescate animal donde los encontrábamos con bolsas enredadas en sus cuerpos, la contaminación en el mar es algo real y que impacta mucho. Debido a eso, mi principal idea es difundir el cuidado del medio ambiente y la alimentación saludable que van de la mano”.

La empresaria quien es parte de la red de asesorados por el Centro de Negocios Sercotec Linares que opera la Universidad Santo Tomás, partió ofreciendo sus productos directamente en oficinas, con el pasar del tiempo se fue armando de clientes quienes la motivaron a instalar un local producto de los novedoso de su negocio.

“La asesoría del Centro de Negocios la busqué cuando me instalé con mi pequeño local hace varios años, Christian ha sido mi asesor y quien me ha guiado paso a paso en lo legal y en todo lo que necesito, ha sido una asesoría constante de la que estoy muy agradecida”, indicó.

La empresaria señaló que, si bien al inició costo mucho instalar el concepto de alimentación saludable y el uso de productos ecológicos, actualmente cuenta con una gran cartera de clientes no solo en San Javier, sino que también en otras localidades como Constitución, Talca, Concepción, entre otros.

En esta línea, el Director Regional de Sercotec Maule, Gerardo Castillo, indicó que “Es sumamente gratificante ver como pequeños emprendedores se convierten en empresarios y amplían su negocio más allá de su localidad. Nuestros Centros siempre estarán con las puertas abiertas para entregarles todas las herramientas necesarias a quienes lo requieran”.

En Ecotienda Edumai, cuentan con una gran variedad de productos ecológicos certificados e hipoalergénicos como detergentes, cepillos de bambú, copita menstrual, entre otros. Mientras que, en el lado de la línea orgánica, pueden encontrar alimentación destinada a personas con alergias alimentarias, diabéticos, veganos, vegetarianos y mucho más.

Para más información puedes visitar su página www.ecotiendaedumai.cl, también puedes visitar sus redes sociales Ecotienda Edumai o su tienda ubicada en Arturo Pratt 2681, San Javier.