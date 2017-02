Editorial 02-02-2017

Sin duda para cada una de las personas que han tenido que vivir esta catástrofe que nos azota aún como país, ha sido una terrible desgracia que los ha dejado sin nada, literalmente en algunos casos, porque arrasó con todo a su paso. Y las familias no quieren abandonar sus tierras, sus “casas” aunque de ellas solo queden los muros. Lo hemos visto en cada sector donde el fuego ha sido implacable.

Hemos visto hombres y mujeres llorar de impotencia. En muchos casos estas personas tienen tiempo de reponerse y recuperar parte de lo que han perdido, incluso con apoyo del Estado o de sus propios esfuerzos podrán reconstruir sus viviendas. Pero hay un grupo etario que debe estar aún más indefenso y que es necesario atender con prontitud.

Los adultos mayores y, especialmente, los adultos mayores que viven solos o solas en las zonas arrasadas por el fuego. Sabido es que viven o sobreviven con pensiones de miseria y si están dentro de los afectados por la pérdida de sus casas o sus propiedades que les han costados años de trabajo de sol a sol, peor aún.

Ellos saben que no tienen el tiempo ni las energías de volver a empezar solos; que no tienen ni el tiempo ni las energías de auto sanar sus heridas, esas que dejan huellas tan profundas que son parte de la historia de cada uno y cada una.

Hay adultos mayores que si son sacados de sus ambientes donde han estado toda su vida, se afecta su estado de ánimo, sus afectos. Por más humilde que sea su casa o sus cosas, son eso, SU casa y SUS cosas. Sacarlos de donde viven sería una herida más a su vida.

Ahí está la oportunidad y la ocasión para que las familias se re encuentren y re generen sus vínculos, sus raíces. Y no dejar de lado a quienes son los pilares de nuestras vidas y de la sociedad: nuestros adultos mayores.