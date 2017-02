Editorial 04-02-2017

El primer fin de semana de febrero es también signo del recambio de veraneantes y muchos de ellos, que gustan de las zonas precordilleranas para acampar, estarán pensando donde ir. A pesar de las imágenes dantescas de los incendios forestales, hay que pensar que hay zonas en las que no ha pasado nada y donde es posible seguir con la rutina de ir a estos lugares a acampar como siempre.

Lo peor de los desastres naturales o provocados, es la sensación de malos augurios y provocar la sensación de intranquilidad y matar el turismo o el agroturismo en nuestras comunas en las que esta es la única opción para algunos de “salvar el año”.

A pesar de que en la región sufrimos con varios focos de incendios, algunos de ellos aún con peligro, no todo está mal y hay lugares a los que se puede acudir a descansar.

Mantener la calma y volver a la normalidad es el mejor remedio para superar estas crisis. Recordemos que luego del terremoto y tsunami del 2010, casi nadie quería ir a la costa, provocando un daño económico enorme a los empresarios y microempresarios turísticos y todos los pequeños emprendimientos que giran en torno a ellos, como los artesanos, los puestos de comidas, las distracciones, entre otras.

Ahora que el peligro se da en zonas pre cordilleranas, bosques y similares, no podemos sembrar pánico y hacer que todos los turistas vuelvan a las zonas costeras. Especialmente los operadores turísticos, las comunas debieran hacer una campaña atractiva para atraer a los turistas a nuestras zonas precordilleranas para que vuelvan a acampar, a hacer senderismo, cabalgatas, turismo aventura, etc.

Depende de cada habitante de las comunas volver a la normalidad lo antes posible, a pesar de la precariedad en la que estemos en algunos sectores. Volver a empezar es difícil, pero hay que hacerlo ahora, este verano. Levantarse de a poco, pero levantarse, esa es la idea.

Quizá ahora tengamos que volver a los trueques, a las alianzas, a la formación de redes y entre todos salir adelante… Es posible.