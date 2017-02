Editorial 08-02-2017

Esta época en que los hijos o la familia se separan por el periodo estival, es tiempo propicio para que las estafas telefónicas le resulten a los delincuentes que no se amilanan a la hora de asustar a la gente que “cae” presa de sus mentiras.

Sabemos que las policías no cobran a los ciudadanos por sus servicios, tampoco los funcionarios de fiscalía. En general cuando hay que pagar algún trámite, generalmente se hace de manera presencial y en tesorería. Nunca un funcionario debe recibir dinero en la calle o en sus cuentas personales. Ningún servicio del Estado tiene cuenta rut para recibir dineros.

La primera reacción ante una llamada para un “cuento del tío”, es de preocupación y a veces no se piensa, sólo se actúa. Pero pasados unos minutos uno debe pensar qué hará; jamás hacer una transferencia o ir a depositar a una cuenta rut en caso de accidente o cualquier imprevisto que le indiquen por teléfono que ha sufrido algún miembro de la familia.

Lo primero que hay que hacer es llamar a ese hijo, esposa, esposo, padre o madre. Contactarlo por cualquier medio y se dará cuenta que no ha sufrido ningún incidente, que está bien. Ante una situación de emergencia, mantener la calma es primordial.

Las redes sociales, hoy día, entregan tanta información que no es extraño que sepan los nombres de los miembros de la familia, que los conozcan y por eso los describen de manera fácil y simple.

Hay que cuidar lo que se publica, cómo y a quienes le comparte la información que está subiendo a las redes sociales.

Nosotros mismos somos los únicos responsables, a veces, de ser víctimas de delitos, porque nuestro auto cuidado es muy débil. A poner atención a las instrucciones o sugerencias que dan las autoridades que son expertas en el tema como Carabineros o la PDI. No publique su dirección particular con lujo de detalles como el número de la casa, la calle o la comuna.

Cuídese y cuide a los suyos. Disfrute de las vacaciones, pero no descuide la seguridad de los suyos y sobre todo cuídese de responder llamadas telefónicas de teléfonos