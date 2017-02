Editorial 10-02-2017

Las vacaciones de veranos son un sueño y muchos viven todo el año pensando dónde, cómo y con quién disfrutar de un merecido descanso, luego de las atenuantes jornadas laborales. Sin duda un premio a la constancia y al sacrificio de levantarse temprano y tener una jornada laboral de ocho o más horas según sea el trabajo y el contrato que se tenga.

Sin embargo, hay quienes no tienen ese privilegio de vacacionar y es para ellos que los municipios locales hacen esfuerzos para darles, aunque sea un fin de semana de recreación, aunque ellos sólo signifique cambiar la cocina de lugar: de la casa a una carpa en la playa. Pero algo es algo, dicen por ahí.

Por eso es tan importante que se agoten las instancias y a pesar de los apremios económicos locales, las municipalidades puedan poner a disposición de los vecinos de sus comunas alguna opción de recreación, ya sea en la misma comuna o fuera de ellas a través de algunos convenios con comunas que tienen mayor desarrollo turístico que otras en nuestra Región.

No está demás que este merecido descanso a los más desposeídos o a las personas que no cuentan con recursos suficientes para salir de vacaciones, esto se financie por ambos. Una parte el municipio y otra, aunque pequeña, el usuario. No tenemos que acostumbrarnos a que todo sea gratuito ni a dar todo como una forma de populismo.

Lo mismo ocurre con las fiestas que se realizan en las comunas y que siempre son en el mismo lugar o sector, descentralizar para que todos tengan acceso a la cultura, es una buena opción para que quienes no tienen como trasladarse, también puedan tener acceso a un show de calidad.

Pequeños gestos que hacen la diferencia y que permiten a la gente más sencilla, tener la posibilidad de acceder a los mismos beneficios que quienes viven en las cabeceras de comuna o de Provincia o Región.

Finalmente todos somos chilenos y estas actividades se financian con recursos de todos.