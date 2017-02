Editorial 11-02-2017

Un fin de semana más en este periodo estival pero esta vez sin grades inconvenientes como el fin de semana pasado en el que muchos compatriotas estaban aún esperando que se apagaran definitivamente los incendios que amenazaban sus viviendas, sus bienes, sus animales, entre otras cosas.

Y, obviamente la solidaridad nacional que tenemos en nuestro inconsciente colectivo salió a flote y abundaban las fotos o autofotos, más conocidas como selfies. Este despertar del dar se prende como un interruptor, a través de las redes sociales y los medios de comunicación que nos hablaban todo el día de los incendios, de las pérdidas y de las necesidades.

Conozco gente que hizo campañas anónimas o entre familiares para ir en ayuda de los que necesitaban en ese momento del apoyo de otros para salir adelante. Y es bueno saber que la gente se organiza para mostrar su “ponerse en el lugar del otro”.

Sin embargo esta semana, la televisión está mostrando festivales. La parrilla de Viña del Mar, si va a haber solidaridad o no? , si habrá alfombra roja o no?, si donan los vestidos de las damas o los trajes de los varones que sean usados en la gala o no?, etc , etc.

Mientras esa discusión se da en los matinales, la gente que necesita nuestro apoyo sigue ahí. Porque la desgracia no pasó cuando se apagó el fuego. La desgracia comenzó al apagarse el fuego y dar paso a la realidad teñida de cenizas. Al ir encontrando o no a los animales, mascotas o de trabajo. Si los daños en las casas son superables o hay que derrumbar todo.

Hoy en las zonas siniestradas hace falta la mano profesional que evalué y determine cuáles son los pasos a seguir. Un trabajo del municipio local, pero no darán abasto, por eso es bueno que los profesionales, arquitectos, ingenieros, veterinarios entre otros, se hagan presente para hacer este diagnóstico y se comience a trabajar en las viviendas de la gente. El invierno llega en pocos meses, sabemos que las cosas en el sistema público son lentas y sería doloroso saber que la gente que hoy perdió todo por el fuego, mañana sufra lo indecible por el agua y el frio.

Depende de nosotros…