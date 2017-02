Editorial 14-02-2017

Parte una nueva semana, ya en la quincena de febrero y los escaparates/ vitrinas de las tiendas, negocios, bazares ya están repletos de útiles escolares, ropa, mochilas y todo lo necesario para iniciar el año escolar 2017.

Parece que el veranos termina a pasos agigantados y se viene el año escolar tan esperado por unos y tan odiado por otros.

Ojalá que este año escolar el gobierno tenga claro y los educadores también, que las negociación se hacen antes de ir a conflictos o marchas, para que las comunidades escolares se dediquen a completar la malla curricular y no a desprestigiarse mutuamente.

El respeto mutuo es esencial, especialmente cuando son nuestros educadores, nuestros queridos profesores los que marchan por mejoras salariales. Ojala que no ocurra y que los profes sean respetados en su calidad profesional y sobre todo en su vocación de educadores de nuestra sociedad que necesita cada día de ellos.

Los maestros siempre nos han dado clase de entrega, de servicio, como sociedad debemos responder de la misma forma y entregarles el respeto que se merecen y el sueldo que se ganan con esfuerzo y dedicación.

Por su parte, los alumnos, deben aprovechar no solo de entregar lo mejor de si mismos en el aula como estudiantes, sino que lo mejor de sí mismos en la convivencia escolar diaria.

Hagamos votos por no tener que ser reconocidos a nivel nacional por desgracias como las que tuvimos, en nuestros establecimientos, sino por tener a los mejores alumnos, las mejores ideas para la convivencia escolar, los mejores en creatividad.

Mirar hacia atrás es un ejercicio que hacemos muchos y casi a diario, y sin duda los mejores años que hemos tenido y los mejores momentos que hemos disfrutado y recordamos con cariño y nostalgia, son nuestros años de estudiantes, de compañeros de curso, de compañeros de viaje, de compañeros de caminatas para llegar a nuestras escuelas o para llegar al lugar más cercano para tomar la micro que nos lleve al colegio o la escuela.

Atesorar estos recuerdos es tarea de cada uno…