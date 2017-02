Editorial 15-02-2017

Editorial

La solidaridad es un valor que está en nuestro ADN y hay quienes dan toda su vida en silencio y quienes dan para que los vean y les aplaudan. Que es más valioso, que se agradece más o que se destaca más… juzgue usted.

Tenemos Teletón, Chile ayuda a Chile en Campañas por desgracias o tragedias naturales, y obvio Linares ayuda a Linares o ponga usted el nombre que quiera, pero siempre ayudamos.

Y siempre se dice que quién menos tiene más ayuda… y es verdad. Porque quien tiene menos da de lo que necesita para vivir y quien tiene más da, con generosidad, pero no le afecta en su presupuesto.

Las empresas, por ejemplo, tienen un item de Resposabilidad Social, que les permite ayudar a la sociedad, generalmente a través de organizaciones sociales sin fines de lucro.

Por eso las organizaciones sociales que hacen gestión, generalmente acuden a las empresas a pedir aportes económicos, y si no lo hacen, háganlo y así podrán apoyarse mutuamente.

Hay empresas que son un aporte importante en las comunas donde están desarrollando su actividad económica porque entienden que se deben a esa comunidad en particular y así surgen parques, escuelas, arreglos o construcciones de sedes, juegos para niños, entre otros.

Idealmente, las empresas debieran decir a las organizaciones sociales cuál es su área de acción o las iniciativas que ellas financian para que las organizaciones también se ordenen. Finalmente, lo que importa es que la sociedad civil organizada, entre los que están los cuerpos de bomberos, pueda desarrollar sus actividades en bien de la comunidad, apoyados por las empresas que hacen su actividad comercial en su comuna, Provincia o Región.

La solidaridad como valor humano es fundamental para tener una sociedad sana y con sus necesidades cubiertas.