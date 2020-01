Crónica 04-01-2020

Editorial de la Universidad de Talca suma nuevos títulos a su colección de libros electrónicos



La colección digital de libros académicos de la Editorial de la Universidad de Talca ha incorporado a su catálogo dos nuevas publicaciones, que ya se encuentran a disposición de los usuarios para ser adquiridos y descargados a través de la plataforma online editorial.utalca.cl.

Se trata de “Sistemas de control del movimiento humano” (versión digital del libro publicado el año 2013), de la autora Valeska Gatica Rojas, actual prorrectora de la Universidad de Talca, y “Voices from the mountain to the Valley”, editado por Elizabeth Torrico Ávila.



Estos títulos se suman a los que ya se encuentran disponibles en la colección, dentro de los cuales se cuentan “Fundamentos de inmunología básica y clínica”; “Hematología. Fisiología y diagnóstico”; “Indagación de situaciones complejas mediante la dinámica de sistemas”; y “Geometría Aplicada”.

La directora de la Editorial de la Universidad de Talca, Marcela Albornoz, explicó que “nuestro objetivo como editorial es contribuir a posicionar nuestra institución como generadora de contenidos de alta calidad, en el campo de las ciencias y la cultura, gestionando en forma proactiva el proceso editorial y su distribución a la comunidad local, regional y nacional”.



Respecto de la colección electrónica, agregó que “con la incorporación de estos dos nuevos e-books buscamos continuar creciendo en el ámbito de la lectura digital, y así dar respuesta a las necesidades de nuestros lectores, específicamente en el mundo académico y de la investigación, donde tenemos una importante demanda”.

Además de la colección electrónica, la plataforma online de la Editorial de la Utalca (editorial.utalca.cl) ofrece un completo catálogo, que permite la compra online de los libros de sus distintas selecciones académicas y literarias, como las colecciones Premio José Donoso y Mujeres en la Literatura, donde destacan autores como Raúl Zurita, Pablo Montoya, Diamela Eltit, Elvira Hernández, Carmen Berenguer, entre otros destacados escritores.