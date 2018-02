Nacional 10-02-2018

Eduardo Fuentes regresa a la conducción de "Mentiras Verdaderas" a cinco años de abandonar el espacio

Fueron meses de especulaciones, incluso de negaciones, pero a fines de 2017 el nombre de Eduardo Fuentes sonaba como la carta segura para ser nuevamente el conductor del programa de conversación "Mentiras Verdaderas". A la par también asomó la figura de Álvaro Escobar, actor, ex diputado y abogado, que por cuatro años comandó "Más Vale Tarde" de Mega, como otro de los posibles sustitutos de Ignacio Franzani. Finalmente, el equipo del estelar de las 22:00 horas fue informado esta jornada del arribo de Fuentes como sucesor del periodista que este jueves puso fin a su relación laboral con La Red, de acuerdo a información confirmada a Emol por fuentes al interior de la señal televisiva.

En agosto de 2017, Fuentes señaló a este mismo medio que en dicho momento no había nada "concreto" sobre regresar al espacio. "Nunca ha habido un avance. He tenido conversaciones (con La Red), pero nada sobre reemplazar a Ignacio", indicó en aquella oportunidad. Cinco años después de abandonar "Mentiras Verdaderas", Eduardo regresará a la conducción de este, donde destacó por la calidad de sus entrevistas, la cercanía con sus invitados y desarrolló su faceta más distendida con la sección de humor de los días viernes, "Sin Censura". En 2013, el también locutor de radio ADN fue reemplazado por Jean Philippe Cretton. Este abandonó el canal ubicado en Macul dos años después para partir a Canal 13, llegando Franzani a ocupar su lugar. El retorno de Eduardo Fuentes ya es un hecho y tiene fecha. El comunicador volverá a la pantalla el próximo 5 de marzo, fecha en que el espacio también dará la bienvenida a su temporada 2018. El mismo Fuentes lo hizo público en su cuenta de Twitter, donde escribió: "Muchas gracias por sus buenos deseos. Estoy intensamente feliz de tener la posibilidad de regresar a Mentiras Verdaderas y continuar dando vida a este clásico de noches. ¿Sin Censura?. Nos vemos en marzo".