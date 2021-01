Crónica 21-01-2021

Eduardo Ibáñez confirma que irá a la reelección como Concejal por Linares





Postulará como independiente, apoyado por el Partido Radical

“Feliz he vuelto a tomar la responsable y seria decisión de ir a la Reelección como Concejal por la comuna de Linares”, dijo el concejal Eduardo Ibáñez, quien actualmente preside la Comisión Medio Ambiente del Concejo Municipal.

“Agradezco al partido más histórico de Chile, que es el Radical, que me abrió las puertas nuevamente para postular como independiente, pero apoyado por esta colectividad política”, afirmó.

“Aprovecho de mencionar muy humilde y sinceramente que hemos avanzado en lo ambiental, pero falta mucho aún. Palabras como desertificación, erosión y contaminación ya son costumbre para muchos, creo que lo estamos asimilando. Yo, en lo personal, y para quienes me conocen, podrán acreditar que lo llevo haciendo toda mi vida”.

“Quiero señalar que he luchado para lograr un equilibrio entre lo que necesita la comunidad y nuestro hogar llamado Tierra, el cual pide a gritos un cambio urgente. Esto debido al cambio climático que es inminente y nos afecta y perjudicará a todos sino respetamos, valoramos y cuidamos nuestra casa llamada tierra. Soy de la clara idea que cambios locales harán cambios globales, y es por este motivo que he creado con esfuerzo tres ordenanzas municipales, las cuales van ligadas y en pro del medioambiente, únicas por lo demás”, agregó.

Ibáñez dijo también que será consecuente y visionario con lo más importante que es el medioambiente, “porque un político siempre debe saber y debe velar por un buen presente y por un visionario y necesario futuro. Mi presente y futuro siempre será la naturaleza”.

“Seguiré trabajando por un desarrollo turístico acorde a lo que necesitamos y seguiré dando la pelea a quienes nos vengan a faltar el respeto y quieran destruir nuestros patrimonios naturales, y confío en que mis coterráneos me apoyarán para lograr la reelección como concejal por Linares, teniendo como objetivo principal el cuidado del medio ambiente”, subrayó.