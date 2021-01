Opinión 14-01-2021

EDUARDO MÉNDEZ PARADA: UNA VIDA DEDICADA A LA GESTIÓN CULTURAL



Me sorprendió tristemente la muerte de Eduardo Méndez y como en un cinta de cine incompleta transitaron por mis recuerdos una infinidad de momentos en los cuales habíamos compartido en el “Círculo Literario Aliwen”, al cual pertenecíamos y del que habíamos sido fundadores en los albores del nuevo siglo, en torno a la poesía y otras

Siempre me resultó difícil imaginar la “Casa de la Cultura” o “Instituto Cultural”, esa hermosa casona azul, sin su presencia y –desde mi opinión personal y porque lo viví de primera mano- considero que en los años en que estuvo como director hubo en Linares un florecimiento de las actividades culturales en todas las ramas, la literatura, la danza, la música, la pintura, incluso la artesanía. En esos años se realizaban talleres –en mi caso particular de poesía- que promovían el ascenso o ratificaban la calidad artística escritores que incluso hoy en día están en la primera línea de la movida literaria local; muchos de ellos pasaron por el taller de poesía que Aliwen que realizaba en de la Casa de la Cultura y que permitió la publicación de cuatro libros, de manera continua e ininterrumpida, figuras como Nilza Tapia, Lucina Yáñez, Oscar Mellado, Miguel Pincheira, Herminia Gajardo, por nombrar a algunos de los prestigiosos integrantes de esos talleres…

Como olvidar cuando en un aniversario de Aliwen, en una noche fría de julio, enterramos una cápsula del tiempo en la plaza que contenía objetos propios de nuestro grupo y de nuestra ciudad, bajo el mañío que plantamos como un regalo a nuestra querida ciudad y que en algún momento será desenterrada y dará testimonio de lo que era Linares en esos años…

En la Casa de la Cultura solíamos tener largas reuniones en la que se hablaba de poesía y en la que planificábamos recitales, los que se llevaron a cabo en Linares, Longaví, Villa Alegre, San Javier, Empedrado, que nos permitía llevar la poesía a diferentes rincones y que Eduardo, así como todos los demás integrantes de Aliwen realmente disfrutábamos. De esas incontables reuniones nació el libro “Poesía Aliwen” en la que todos los integrantes nos bautizamos con el nombre de un árbol nativo, siendo Eduardo “peumo”, por ciertas conexiones que tenía especialmente con ese ejemplar inmortal que aún señorea en un costado de nuestra alameda.

Como un sentido homenaje y tributo a nuestra amistad y por el innegable aporte que ofrendó a la cultura de nuestra ciudad, comparto el poema de Eduardo Méndez, que aparece en el libro “Poesía Aliwen”( 2002) REMINISCENCIAS “Miro por la ventana de los tiempos recorridos/ me urge un ansia incontenible de dar gracias/ simplemente gracias/ por la vida y por vivirla/ agradezco el amanecer de mis nostalgias/ a la brisa mañanera del otoño/ y al maestro de la escuela de mi infancia /agradezco a la vida por vivirla /le doy gracias por tus grandes ojos claros / por tus manos de caricias virginales / por tus labios y tus voz de cristalinos manantiales/… / Agradezco a la vida por vivirla/ por amigos compañeros coloquiales/ por la lluvia, por mis ojos, por mis manos/ por los soles y las lunas tutelares/ por hermanos generosos compañeros/ que joviales aun transitan por la vida/ por aquellos que se fueron algún día/ y dejaron sus semillas esparcidas/ te agradezco vida, simplemente, por lo que he vivido”.



(Jaime Gatica, profesor)