Opinión 15-08-2020

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DIVERSIDAD



Educación inclusiva, en resumidas palabras puedo decir que es un tipo de respuesta que otorgan las escuelas a lo que es la diversidad, y como bien dice la palabra, incluyendo a cada uno de los individuos sin excepciones. Por lo tanto, es comprensible que la diversidad signifique prestar atención a las diferencias culturales, socioeconómicas, intelectuales, entre otras, de modo que la variedad se considere normal, y el enfoque esté en el aprendizaje de cada estudiante.

Es importante reflexionar sobre los obstáculos del aprendizaje significativo para niños y niñas, y lo más importante, reflexionar y tomar medidas para eliminar o reducir dichos obstáculos, porque si hablamos de escuelas que no tienen una exclusión, sabemos que aquellos que asisten poseen varias diferencias, y se debe luchar para poder tener la oportunidad de aprender, quizá de diferente manera pero en la misma calidad.

Según lo dicho, las escuelas inclusivas se consideran un tipo de institución educativa y brindan un espacio para reconocer el derecho de todos y todas a unirse a la comunidad, independientemente de la situación, para construir cultura e identidad en conjunto.

Creo que para poder formar una escuela donde la educación para todos y todas, sin excluir, será esencial luchar para cambiar los sistemas y las políticas de educación, además del funcionamiento escolar y la práctica docente, también se deben crear poco a poco condiciones que permitan llevar a la práctica los modelos de enseñanza que promuevan la participación y sobre todo el aprendizajes de los estudiantes, porque los niños aprenden unos de otros sin importar sus características diferenciadas. La escuela inclusiva no pone requisitos de ingreso ni aplica procesos de selección, sino que vela por el aprendizaje y bienestar de todos sus estudiantes. Se basa en el principio de equidad, que respeta el derecho a una educación de calidad para todos, dentro de un sistema flexible y adaptable con diversificación curricular. Así también debería ser la forma de trabajar de todos los establecimientos.

Es una gran meta construir escuelas que acomode a niños y niñas para que sus diferencias se tomen en serio y se consideren oportunidades de aprendizaje para todos. Cuando aceptamos diferencias en el aula, promovemos un trato justo de los participantes, cuando asumimos la responsabilidad del cambio, cuando nos comprometemos con los demás, a pesar de todos los requisitos conocidos, debemos dar el primer paso en lo que es el sistema educativo.

Sabemos que existe de la diversidad humana, y considero que es bastante razonable eliminar cualquier sentido inherente de superioridad o inferioridad. En otras palabras, creer que nada, nadie, grupo o sociedad puede usarse como modelo para medir cualquier evento humano (en nuestro caso, un evento educativo). Es importante para todos no solo entenderlo, sino también tratar de cambiarlo, y creer que este tipo de cambio resulta de nuestros propios cambios. No implica que sólo la escuela o los educadores seamos responsables de esta problemática, sino que reconocer que en las instituciones educativas podemos colaborar hacia este proceso inclusivo.

La educación se está desarrollando actualmente en un proceso de transformación, desde un tipo de enseñanza integral considerada como conocimiento, a una enseñanza humana trascendental e inclusiva, que promueve un sentido completo de logro, evolución, realización, respeto por la diversidad y superación personal.

La educación de calidad es esencial para la igualdad de género, la seguridad humana, el desarrollo comunitario y el progreso nacional. Este es un gran desafío y una oportunidad. Lograr un mayor nivel de equidad en la educación actual significa promover el desarrollo de las escuelas, que deberían adoptar métodos educativos diversificados y entenderlos como una fuente de enriquecimiento y mejora de la calidad de la educación.

Las escuelas inclusivas poseen un sinfín de características satisfactorias, como lo es el promover la participación de todos y todas, respetar la diversidad humana, ser atentos y comprensivos con cada individuo, y son efectivas al momento de entregar conocimientos y recursos a cada uno y una.

Si bien se está progresando de forma lenta en los temas de inclusión y no discriminación, sabemos que aún existen situaciones y lugares donde la calidad educativa es vista desde otro punto, es decir, no consideran la inclusión ni promueven mejoras en el rendimiento de todos y todas; es por esto y más, que es necesario hacer que los profesores, las familias, los directores y otros, conozcan sobre lo ventajoso que es una mejora en la educación, considerando las escuelas inclusivas dentro del sistema. Todo esto sirve y ayuda a muchos a mejorar su desempeño laboral, adaptar y flexibilizar su forma de trabajo, tomando en cuenta todo lo que es la inclusión y la diversidad, ver esto como algo valioso, de lo cual podemos convivir de una forma más comprometida.

El respeto a la diversidad es un valor infaltable para la educación, pues niños, jóvenes e incluso adultos se adhieren a un sistema educativo con muchos estilos de aprendizaje, muchas formas de pensar, de desarrollarse, y de ser capaces de tomar decisiones. La educación inclusiva se debe desarrollar para hacer frente a esta dinámica que se presenta no solo a nivel del sistema educativo, sino que a nivel cultural. Este tipo de educación busca minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación, eliminar toda forma de discriminar, dando así conocimiento de que todos tenemos el derecho a recibir una educación de calidad, en un ambiente donde todos puedan aprender de todos, considerando las diferencias como un tema potenciador de los aprendizajes y en constante evolución.

Considero al menos que en Chile se ha avanzado de una forma gratificante en lo que es inclusión educativa, aunque también falta mucho por desarrollar, para esto es primordial poder avanzar como profesionales de la educación o civiles hacia un compromiso con la inclusión en las escuelas.

No hay que olvidar que la educación inclusiva es un tema que corresponde a todo el profesorado y no solo a algunos o los de educación diferencial, y que asistir la diversidad, es atender a todo el alumnado, sin dejar a nadie de lado, es decir, no solo al que tiene necesidades educativas.

Debe haber un cambio de mirada que ponga el hincapié en el contexto discapacitante y no en la persona con discapacidad, así también un cambio en la concepción del apoyo, siendo estos dos aspectos imprescindibles. La respuesta educativa inclusiva debe poner el punto de vista en varios aspectos, como la colaboración, la ayuda mutua, aprendizaje dialógico, el respeto, los derechos humanos, la justicia social, y otros. Destacando que la sociedad es cada vez más consciente de los cambios que en ella se producen y que éstos han de ir insertándose en el Sistema Educativo para bien de todos y todas. Debemos hacer de nuestro centro educativo una verdadera comunidad de apoyo, formando una red en la que todos y todas puedan ayudar y participar. Por lo tanto, el apoyo no solo se enfoca en docentes o escuelas específicas, sino que también en estudiantes, familias y toda la comunidad. Así, la cultura de cooperación podrá impregnar todas las acciones que tienen lugar allí.





(Javiera Soto González, estudiante de pedagogía en matemáticas y computación

Universidad Católica del Maule)