Social 16-02-2017

Educación artística que previene el bullying. Ganador convocatoria Piensa en Grande 40 años - Educación, Fundación Chile

EducaSwitch es una plataforma online que ayuda a docentes a mejorar el clima de convivencia escolar con material audiovisual.

En su mayoría, los colegios no cuentan con un clima adecuado de convivencia para un buen aprendizaje y rendimiento. Por esta razón EducaSwitch busca ayudar a los docentes a mejorar el clima escolar con estrategias anti-bullying. Este emprendimiento es parte de los ganadores de la de la convocatoria Piensa en Grande 40 años “Educación”, instancia desarrollada por Fundación Chile en conjunto con Banco Estado. “Chile es el quinto país con mayor índice de bullying en el mundo, según la organización TIMSS. Esto impacta en el rendimiento académico, lo que frena el desarrollo de los países en una escala mayor, y peor aún, genera irremediables problemas psicológicos y emocionales en los niños, impactando negativamente el capital humano y social de nuestro país, es decir en nuestra felicidad”, señaló Cristián Almarza, fundador de

Switch.

Esta revolucionaria iniciativa guía a los docentes a través del apoyo de facilitadores Switch y una plataforma web a estimular el crecimiento integral de los alumnos. De esta manera, empoderan a los estudiantes a ser los creadores y protagonistas de iniciativas y videos que promueven formas sanas de relacionase y previenen el bullying. “Los videos son exhibidos en la plataforma web, en donde todos los alumnos, docentes y apoderados tienen la posibilidad de comentarlos y reflexionar, generando así, comunidades de aprendizaje online. También se muestran en un evento llamado “Switch Oscars”, donde se reúne toda la comunidad escolar al estilo hollywoodense. Este evento ha contado la participación de varios profesionales destacados de la televisión como María Gracia Omegna, Loreto Aravena, Camila Hirane, Francisca Walker, Koke Santana, entre otros”, agregó Cristián Almarza. Metodología EducaSwitch La metodología utilizada se llama “Aprendizaje Basada en Proyectos Artísticos de Teatro Audiovisual”. Ésta se inspira en el método llamado Aprendizaje Basada en Proyectos promovido por el prestigioso Buck Institute for Education en EE.UU. y las propuestas de teatro aplicado y pedagogía teatral desarrolladas por Augusto Boal. En estas metodologías resaltan las técnicas de juego dramático, juego de roles, dramatizaciones, teatro y cine foro, la creación de cortometrajes, musicales, entre otros. El programa esta alineado con las bases curriculares de la asignatura de Orientación del Ministerio de Eduación y los Indicadores de desarrollo personal y social de la Agencia de Calidad . “Switch ha generao impacto sobresaliente. En el indicador de desarrollo social y personal de la agencia de la calidad del ministerio de Educación se han aumentado 9 puntos entre octubre 2014 y octubre 2015, en el concepto de “participación y formación ciudadana” en el colegio Marcela Paz de la Florida. Incluso ha generado impacto en el SIMCE de lectura, aumentado 36 puntos en colegio Simón Bolívar de Las Condes entre octubre 2014 y octubre 2015”, destacó Almarza. “Cristián Almarza y su equipo están atacando de frente el problema del “bullying” de una forma que no solo es innovadora y moderna sino tremendamente efectiva” – señala Tomás Ega

ña, portafolio manager de EmprendeFCh, Fundación Chile. “Esperamos que la oferta de Educaswitch se masifique y tenga alcance a todo tipo de colegios, de zonas urbanas y rurales y en todas las regiones del país, porque mejorar la convivencia en las escuelas también es mejorar la calidad de la educación”.