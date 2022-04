Editorial 06-04-2022

Educación Especial



Con 144 votos a favor, la Cámara Baja respaldó, en general, el proyecto que elimina restricciones etarias en materia de acceso a la educación especial. Para ello, la propuesta modifica la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.



La iniciativa, que vuelve a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, busca que estas personas no sufran restricciones etarias en materia de acceso a la educación especial.



Actualmente, la educación para personas con discapacidad en Chile se provee hasta los 24 años, con posibilidad de prorrogar hasta los 26 años de edad. Cumplida esa edad, ya no se puede acceder a ella. Esto implica una limitación sustancial en sus derechos y autonomía, señala el texto.





El texto indica que, si bien hay una buena oferta educativa para niños, niñas y jóvenes con discapacidad, cumplida la edad límite, quedan fuera del sistema. Ello, tengan o no una adecuada inserción en otras estructuras de capacitación o de empleo.



De esta forma, la iniciativa consagra que el derecho a la educación de las personas con discapacidad no podrá encontrarse limitado por su edad.

Las y los parlamentarios solicitaron al Gobierno apoyar este proyecto, mediante recursos que permitan la continuidad en la educación de las personas con discapacidad.