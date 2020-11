Crónica 25-11-2020

Educación híbrida, el futuro del sistema educativo



En pleno proceso de cierre del año escolar 2020 y aún con problemas sanitarios, debido a la pandemia del Covid-19, el director ejecutivo de Tu Clase, Tu País, Eugenio Severin, proyectó que esta modalidad sería una solución importante para el año escolar que viene y también más allá.



La pandemia que azota al mundo hace casi un año y, que específicamente, se volvió una realidad en Chile con el primer caso confirmado el 3 de marzo pasado, ha significado un remezón para la ciudadanía y especialmente para el sistema educativo a nivel nacional.



Para el director ejecutivo de Tu Clase, Tu País, Eugenio Severin, el futuro de las clases será híbrida, “es decir una educación que va a combinar al mismo tiempo la presencialidad con el uso de plataformas. El desarrollo tecnológico no sólo hace posible la conectividad y el acceso a dispositivos, sino propone plataformas de aprendizaje cada vez más sencillas y potentes, que ofrecen enormes ventajas para la experiencia de aprendizaje”.



Las complejidades que han significado los últimos meses en temas educacionales, según Severin, podrían ser una oportunidad de mejorar el sistema educativo en Chile, aunque el experto puso el énfasis en focalizar el apoyo en establecimientos rurales y de sectores vulnerables urbanos, los que están en desventaja respecto de los recursos y el acceso a internet para permitir esta nueva modalidad.



“La educación híbrida es el futuro, aunque presenta grandes desafíos en un país donde la educación no es igualitaria en todos los territorios, es por eso que debemos trabajar para que cada alumno en distintos rincones del país tenga la posibilidad de tener clases en ambas modalidades que presenta la educación híbrida. La presencialidad no se perderá, sino que se verá enriquecida con el apoyo de plataformas que facilitarán el seguimiento de los aprendizajes, la diferenciación de las trayectorias de cada estudiante, y facilitarán el trabajo creativo de los docentes”, subrayó el director ejecutivo de la organización.



Para finalizar, Severin destacó que las dificultades que se pueden presentar en los próximos meses, donde Chile podría esperar una segunda ola de la pandemia, la que en estos momentos ya azota a Europa, son parte de la nueva realidad de hacer compatible la formación presencial y a distancia.



“El futuro del sistema educativo chileno está aquí, la situación nos obliga a acomodar el sistema a los tiempos actuales, por lo que hay que trabajar en conjunto para que cada docente y alumno de este país tenga acceso a la educación híbrida”, remató.