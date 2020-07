Opinión 28-07-2020

Educación inclusiva y comunidad LGBTIQ+ en escuela chilenas



En la sociedad chilena, existe una gran decadencia respecto a la inclusión educativa, mostrando el poco interés que existe en lograr una significante mejora sobre la inclusión en aquellos alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje, impidiendo un crecimiento de manera efectiva en el sistema educacional chileno.

Los establecimientos educacionales, según la ley Nº20.845, debe asegurar que todos y todas las personas reciban una educación centrándose en puntos claves para lograr una buena inclusión educativa. Estos puntos son: disminuir la discriminación y el abordaje de la diversidad.

Deben existir diferentes practicas dentro de los establecimientos que propicien una buena inclusión educacional, logrando que estas permitan el acceso al aprendizaje y permanencia en todas y todos los alumnos dentro de un establecimiento educacional. Esto permite que, dentro del establecimientos, los alumnos puedan conocer la diversidad en la que ellos viven.

La inclusión educativa no solo se trata de mejorar los planes de estudios para aquellos alumnos que presentan alguna dificultad del aprendizaje, si bien estos planes de mejora son necesarios para lograr cambios significativos en nuestra sociedad chilena, también debiese existir planes para entregar el apoya a aquellos alumnos que pertenecen libremente a la comunidad LGBTIQ+, ya que ellos como alumnos muchas veces se han visto envueltos en situaciones delicadas por su orientación sexual, identidad de género, etc.…

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aconseja a la mayoría de los países mundo, debiesen integrar dentro de sus planes de estudio programas que velen por la seguridad de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, ya que se ha visto que los alumnos que pertenecen a la comunidad sufren un acoso escolar.

Es importante que eduquemos a nuestros alumnos de la mejor manera, y es por esto que se debiese entregar de una manera correcta toda aquella información a nuestros alumnos que permita que estos comprendan sin prejuicios y con altura de mira la orientación sexual y la identidad de género.

En nuestra sociedad chilena, la inclusión educativa y la diversidad de la comunidad LGBTIQ+, ha sido un tema ha tratar muy importante, ya que dentro de nuestros establecimientos educacionales no muchas veces se tiene programas que apoyen a alumnos que pertenecen a esta comunidad, permitiendo que exista un conocimiento nulo sobre esta comunidad, provocando que muchas veces dichos alumnos sean protagonistas de bullying, denigrando así su salud física, psicológica y emocional.

Los puntos centrales que trabaja de inclusión, los cuales son disminuir la discriminación y el abordaje de la diversidad muchas veces se han pasado por alto, ya que alumnos con discapacidades de aprendizaje, discapacidades físicas y alumnos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, han recibido insultos, no aceptación, discriminación por partes de sus pares, provocando muchas veces, que estos jóvenes atenten contra su vida, ya que sientes que la sociedad no los acepta tal cual como son.

Es por esto que quisiera expresar que como sociedad chilena, avancemos para poder mejorar este sistema educacional actual que muchas veces deja mucho que desear, pero esta en nuestras manos futuros docentes, lograr este cambio, el cual generaría un nuevo nacer en la educación chilena.





Emilio González González

Alumno de pedagogía en matemática y computación

Universidad Católica del Maule