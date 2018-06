Nacional 19-06-2018

Educación no sexista y protocolos contra el acoso: El petitorio unificado de las tomas feministas en la U.de Chile

En el texto se realiza una crítica a la U.de Chile y su vínculo con la sociedad, al señalar que "nuestra Universidad, sustentadas en los estatutos, reproducen un modelo neoliberal y patriarcal palpable en la educación que imparten sus reglamentos, financiamiento y jerarquía existente entre estamentos, donde inherente a ésta se encuentra la cuestión de género". En ese sentido, apuntan que "nuestra movilización revela la urgente e imprescindible búsqueda de nuevas identidades, subjetividades sociales y políticas como las actorías de género" y que buscan la "valoración de la diferencia y diversidad, junto con hacer realidad el derecho a disentir contra toda forma de opresión y discriminación". El petitorio se define en cuatro ejes centrales: Órganos y estamentos, Educación No Sexista, Financiamiento y Articulación triestamental. Cambios en el protocolo En el primer eje, la Asamblea busca mejorar el protocolo universitario contra el acoso sexual, laboral y de discriminación arbitraria, al que critican por tener "serias falencias como la revictimización constante de la víctima". En esa línea, exigen la creación de una Vicerrectoría de Género y Sexualidad que pueda recepcionar las denuncias y que incluya un equipo de acompañamiento integral para los denunciantes tanto en instancias dentro de la universidad o en la justicia. También se pide la estandarización de la encuesta docente "con el objetivo de identificar conductas discriminatorias y machistas" y "evaluar el comportamiento dentro y fuera del aula de los docentes". Educación no sexista En cuanto a la Educación No Sexista, el petitorio afirma que "el sexismo en la educación es palpable en el currículum educativo (...) observamos, por ejemplo, bibliografía compuesta mayoritariamente por autores hombres y desconocimiento en temáticas de género del cuerpo docente, lo que conlleva a comentarios y conductas machistas e invisibilización del conocimiento producido por mujeres". Aquí buscan la inclusión en los curriculum educativos de políticas de educación no sexista que sea implementado en todas las facultades. En ese sentido apuntan a crear una Mesa Abierta por carrera y programa que revise las mallas curriculares y la revisión de bibliografía para incluir trabajos realizados por autoras. Asimismo, se pide un reconocimiento de identidades transgénero en la universidad a través de un decreto y la confección de un código de ética que abarque el acoso sexual y otros tipos de violencia de género para permitir un nuevo trato al interior de la universidad.