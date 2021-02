Editorial 27-02-2021

¿Educación presencial o a distancia?



Se acerca Marzo y no nos vamos a dar cuenta cuando se encienda nuevamente el debate sobre la modalidad de los planes escolares para este año.

La forma en que los alumnos regresarán a clases, el esfuerzo por los establecimientos educacionales por cumplir con las exigencias ministeriales y de salud; y e la adaptabilidad que debiera existir a manos de las y los alumnos sean el inicio de un nuevo año lectivo.

Es inevitable la pregunta de si, ¿estamos realmente preparados para volver a clases?

La duda no es sólo desde el punto de psicológico para el alumnado o cuerpo docente o paradocente, sino que apunta también al tema de la infraestructura, ya que varios por no decir muchos colegios no tienen la infraestructura necesaria para brindar la seguridad a los alumnos y apoderados y con ello evitar potenciales contagios; sin desconocer que han hecho grandes esfuerzos para salvar estos obstáculos.

Pese a la insistencia del Gobierno en un discurso donde se ha insistido que el regreso presencial a clases será solo si las condiciones de seguridad lo permiten, parece el discurso no llegar a destino como se ha planteado originalmente y a la fecha todavía siembra dudas al respecto.

De aquí la necesidad imperiosa de tener un plan “B” que permita tal vez adoptar el reintegro alternativo a clases ya sea en modalidad presencial o a distancia, como una manera por una parte de no alterar el aprendizaje d ellos alumnos y por otro lado también de no exponer a los educandos en sus aulas.

Se acerca de seguro una discusión extensa y no exenta de roces para lograr un acuerdo en esta materia, la que se espera llegue a buen puerto por el bien de la educación chilena.