Nacional 24-12-2017

Educación superior: Más de la mitad de los reclamos en el Sernac tuvo respuesta negativa de las instituciones

Un total de 2.955 reclamos fue los que recibió el Sernac de parte de personas que presentaron quejas formales a las instituciones de la educación superior, lo que representa un 2,1% de aumento en comparación al año anterior. De acuerdo al "Ranking de Instituciones de Educación con reclamos en el Sernac", que incluyó quejas entre enero y octubre de este año, un 54,6% fueron en contra de universidades; un 38,4% dirigidos a institutos profesionales; y un 7% hacia centros de formación técnica. 59,6% de los reclamos tuvo una respuesta negativa de la casa de estudios Ad portas de que empiece un nuevo proceso de postulación a la educación superior, el director nacional del organismo, Ernesto Muñoz, indicó la importancia de que las familias revisen el comportamiento de las entidades y a llamó a informarse sobre los motivos más recurrentes de las quejas. Desde el Sernac indican que del total de reclamos ingresados entre enero y octubre de 2017, un 40,4% se resolvió favorablemente, mientras que un 59,6% no obtuvo una respuesta positiva por parte de la casa de estudios. Asimismo, en el análisis de las respuestas negativas, un 37,6% no fueron acogidas y un 22% de los casos no tuvieron respuesta alguna de parte de las instituciones. Entre las acciones que tomó el Sernac para defender los derechos de los alumnos y apoderados destacan 11 demandas colectivas por motivos como la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos y publicidad engañosa. Alza en el arancel y cambios en la acreditación Entre los reclamos más recurrentes que realizaron tanto apoderados como estudiantes, se encuentra que un 27,4% de ellos fue por cambios en la situación de la acreditación de la casa de estudio, alza injustificada del arancel y modificación de las mallas académicas. Por otro lado, un 19,6% de los reclamos apuntan a un mal servicio para tomar ramos, postular a becas, y falta de docentes para dictar ramos y retrasos en entregas de certificados, entre otros. Siguiendo con el listado, un 13,3% de los reclamos se refiere a formalidades del contrato, entre ellos, rechazo de solicitud de retiro de la institución, inconvenientes para ejercer derecho a retracto del contrato y plazos establecidos para cancelar aranceles, el 9,1% es por problemas para poner término a los contratos, y un 6,8% de los casos es por cobros mal realizados o improcedentes. Mejor y peor comportamiento Analizando los datos de las universidades con respecto a los reclamos, se encuentra que la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue la universidad que presentó el mejor comportamiento del ranking, luego se ubicó la Universidad del Biobío y la Universidad Autónoma de Chile. Desde el lado opuesto, la institución con peor comportamiento fue la Universidad del Mar, considerando que esta se encuentra con proceso de cierre programado para el 2018. Le siguen, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Pedro de Valdivia, respectivamente.