Social 06-03-2021

Educación Superior Remota en Emergencia. Desafíos y Oportunidades de la Pandemia



Hasta el 2020, en Chile, la cultura de educación superior remota no era habitual. Si bien, se había avanzado en programas de postgrado y educación continua, su desarrollo en el pregrado era menor al 6%. La aparición de COVID-19, obligó a transitar con rapidez a una educación remota, lo que, en muchos casos, no permitió la planificación suficiente del cambio. Varias instituciones no contaban con las plataformas tecnológicas necesarias, los docentes no habían sido debidamente capacitados en competencias digitales ni en el desarrollo de estrategias de aprendizaje para los entornos virtuales; tampoco se habían evaluado las condiciones básicas de los estudiantes y profesores para enseñar y aprender desde el hogar.

El Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación (CIME) de la Facultad de Psicología de la UDD, dirigido por Dra. Verónica Villarroel, junto a un equipo de investigadores compuesto por 15 académicos de 13 universidades chilenas: Dra. Susana Figueroa de la Universidad Arturo Prat de Iquique, Dr. Walter Terrazas de la Universidad Católica del Norte, Dr. Pablo Castro de la Universidad de la Serena, Dra. Leonor Conejeros de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Dr. Carlos González de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Dra. Daniela Bruna de la Universidad del Desarrollo, Dra. Piedad Cabrera de la Universidad Alberto Hurtado, Dr. Carlos Pérez de la Universidad Estatal de O´Higgins, Dr. Cristián Rojas de la Universidad de Talca, Dra. Carola Bruna de la Universidad de Concepción, Dr. Enrique Riquelme, Dra. Neli Escandón y Dr. Ricardo García de la Universidad Católica de Temuco, Dra. Patricia Thibaut de la Universidad Austral, Dra. Carmen Oval y Dr. Álvaro González de la Universidad de Magallanes, que pertenecen a 11 regiones del país, desarrollan una investigación sobre educación remota en pandemia en la universidad.



Resultados Preliminares



Durante el segundo semestre de 2020, se aplicó el primer cuestionario estudiantes y docentes. En esta medición participaron 654 docentes y 1750 estudiantes pertenecientes a 34 universidades del país. El Dr. Roberto Melipillán, de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, quién colabora en el proceso de análisis de datos, informa que, a nivel global, el 87.7% de los estudiantes contaban con dispositivos electrónicos para sus clases online y el 79.5% con conexión a internet, sin embargo, casi el 40% de ellos relata no disponer de un espacio físico adecuado. En el caso de los docentes, el 99% de ellos cuentan con dispositivos electrónicos y el 98.1% con conexión a internet, pero más de un 20% de ellos no disponía de un espacio físico adecuado, tal como ocurre con los estudiantes. Respecto a sus competencias para realizar educación remota, el 81.4% de los profesores universitarios percibe que cuenta con las competencias para realizar docencia online, pero más del 30% de ellos considera que las capacitaciones recibidas desde sus casas de estudio, no fueron totalmente útiles para enfrentar este desafío.

Más del 90% de los estudiantes percibió respeto entre estudiantes y profesores en las clases online, lo que es corroborado por los docentes. Pero, a pesar de este ambiente de confianza, sólo al 13,4% de los estudiantes se sentían cómodos con activar su cámara en clases, aun cuando el 70% consideraba positivo que sus profesores lo hicieran. Puede ser que como casi el 40% de los estudiantes no cuentan con un espacio físico adecuado para la educación remota, esto impacte en su decisión de activar cámara, comenta la Dra. Villarroel.

Los estudiantes señalaron que las actividades pedagógicas habituales en pandemia eran similares a la docencia en formato presencial, por ejemplo: a) uso de powerpoint, envío de texto para leer antes de la clase, aplicación de guías, b) uso de ciertas tecnologías como videos cortos, podcast, pizarras zoom, padlet, YouTube y c) enseñanza utilizando organizadores gráficos, mapas conceptuales o cuestionarios online. Las estrategias con menos del 20% de ocurrencia, eran: a) uso de herramientas lúdicas tipo kahoot y menti, y b) actividades de construcción colaborativa online. En este sentido, se mantiene la lógica de la docencia presencial trasladada al formato virtual, lo que se conoce como educación remota de emergencia, señala la directora del CIME.

El 84.3% de los estudiantes señalan que sus clases fueron en la modalidad sincrónica, pero casi el 40% de ellos considera que la cantidad de clases sincrónicas a la semana era mayor a la que podían manejar. Ahora, ¿quiénes percibieron que aprendieron más? La Dra. Villarroel describe que tienen una percepción de mayor aprendizaje los estudiantes de tercer año en adelante, también quiénes se sintieron exigidos y desafiados durante el año, invirtiendo incluso más tiempo que en la modalidad presencial, pero al mismo tiempo, sintieron que sus docentes les mostraron empatía durante el proceso. Asimismo, percibieron que aprendieron más quiénes participaron en procesos de evaluación que incorporaban actividades de co-evaluación (evaluación de un compañero/a) y autoevaluación, y también cuando los docentes utilizaron ciertas tecnologías para exponer sus conocimientos.

En relación al sistema de evaluación del aprendizaje, sólo el 42% de los estudiantes plantea haber recibido algún tipo de retroalimentación sobre su trabajo. Por otra parte, un escaso 12% de los estudiantes muestra alta confianza en la evaluación. El 19% de los alumnos reconoce haber copiado alguna vez y casi el 40% de los estudiantes cree que sus compañeros copiaron durante el semestre. Estos números concuerdan con la opinión de los profesores, ya que el 26.2% de ellos plantea alta confianza en la evaluación, y 40.7% creen que sus alumnos copiaron. Estas cifras muestran una importante necesidad de mejora en el área de la evaluación. Si bien, más del 50% de los estudiantes relatan ser evaluados a través de tareas basados en desempeño (como trabajos de investigación, ensayos, proyectos) y preguntas de respuesta abierta en las pruebas escritas, también es alto el porcentaje de estudiantes que informa que sus pruebas fueron de selección múltiple (60.1%) e ítems de verdadero o falso (30.2%). En estos últimos tipos de ítems, claramente resulta más difícil controlar la copia, señala la Dra. Villarroel.