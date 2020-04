Nacional 04-04-2020

Efecto Covid-19: Cerca de 380 obras han paralizado su construcción en Santiago

Cerca de 380 obras de construcción han sido paralizadas en la Región Metropolitana por la crisis sanitaria del Covid-19, principalmente en las comunas bajo cuarentena total, según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Este jueves el ministro de Vivienda, Cristián Mockeberg, y el intendente Felipe Guevarra llegaron hasta una obra en San Miguel, que no está en cuarentena, para observar las medidas sanitarias que se han adoptado en aquellas construcciones que siguen operando.

La CChC elaboró un protocolo, que establece, entre otras medidas, que no haya dos trabajadores al interior de una misma pieza; si la obra se trata de un edificio, cada cuatro pisos debe haber dispensadores de alcohol gel, además de separación de mesas en lugares de almuerzo.

"En cada una de las obras, las exigencias que hemos señalado buscan recoger cada una de las situaciones que se producen en una obra, desde los elementos para llevar adelante los procesos de construcción, que pueden pasar de una mano a otra y que tienen que estar permanentemente aplicados con alcohol gel, el lavado permanente de las manos, el tomar la temperatura al ingreso, el tener lugares separados", expuso el ministro Monckeberg.

"Y en una obra de lugar cerrado, no se reúnen más de dos trabajadores a llevar adelante faenas de construcción, para poder disminuir las posibilidades de contagio", agregó.

Trabajadores de la obra destacaron las medidas que se han adoptado, no obstante, apuntan que falta más información y algunos elementos sanitarios, como mascarillas.